“أتمنى أن تُحل قريبا”.. وزير الدفاع الإسرائيلي يقر بوجود أزمة مع مصر بعد العدوان على غزة

أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مقابلة تلفزيونية، صباح اليوم الاثنين، بوجود أزمة مع مصر متمنيا أن تُحلّ في غضون أيام، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع برنامج (هذا الصباح) على القناة الثانية الإسرائيلية، قال غانتس إن تل أبيب في أزمة مع جارتها في الجنوب، وإن “هناك أيامًا من التوتر ناتجة عن انتهاء عملية الفجر الصادق (وهو الاسم الذي أطلقه جيش الاحتلال على عدوانه الأخير على غزة)، ونأمل أن تمر الأزمة في الأيام المقبلة”.

وأضاف أن مصر لاعب إقليمي رئيسي وهي أهم صديق لإسرائيل وتابع “سنعرف كيفية استقرار العلاقات لأن هذا في مصلحة البلدين، وفي بعض الأحيان يكون هناك صعود وهبوط، ولسنا بحاجة إلى جعل كل أزمة مؤشرًا على أي شيء”.

ראש השב"כ רונן בר יצא לפגישות במצרים כדי להרגיע את המשבר בין ירושלים לקהיר – ובישראל מעריכים שניתן להשיב את היחסים למסלול תקין. @gilicohen10 עם הפרטים על המתיחות מול המצרים ב-#חשותהערב pic.twitter.com/TvSWWj5g9K — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2022

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قد أشارت إلى توجه رئيس الشاباك (رونين بار) أمس، إلى مصر وسط توترات مع القاهرة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن بار التقى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بعد تصاعد التوترات بين إسرائيل ومصر، عقب قيام الجيش الإسرائيلي بقتل إبراهيم النابلسي أحد قادة المقاومة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وإثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر لإنهاء القتال في غزة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في بداية شهر أغسطس/ آب الجاري.

وفي تحليل نشرته صحيفة هآرتس مؤخرا ذكر الكاتب عاموس هرئيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجاء في بيان صادر عن مكتب لابيد أنه شكر السيسي على “دوره الحاسم” في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس.

وبحسب الإعلام المصري طلب السيسي من لابيد تخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية وكبح جماح جيش الاحتلال من أجل منع حدوث صدام آخر.

ولكن بينما كان لابيد يتحدث مع السيسي، كانت هناك عملية أخرى على وشك الانطلاق، وقامت قوات الاحتلال بقتل المقاوم إبراهيم النابلسي وسط مدينة نابلس المحتلة مما أثار غضب مصر.

وتضمن إعلان وقف إطلاق النار بيانًا بأن القاهرة ستسعى للإفراج عن القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي والأسير خليل عواودة عضو الجهاد المضرب عن الطعام المسجون من دون محاكمة، لكن إسرائيل ما زالت تعارض الأمرين.