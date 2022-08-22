واشنطن: تَشجعنا للاتفاق النووي بعد أن تخلت طهران عن مطالب مثل رفع الحرس الثوري من قائمة “الإرهاب” (فيديو)

قالت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تعمل بأسرع ما يمكن لإعداد رد مناسب على تعليقات طهران على مسودة نص قدّمها الاتحاد الأوربي بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن واشنطن تفاءلت بتخلي إيران عن بعض مطالبها، مثل إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”.

وأضاف أن “الاتفاق النووي الآن أقرب منه قبل أسبوعين”.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت، اليوم الاثنين، إحراز “تقدم جيد نسبيًّا” في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران لن تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن العودة الكاملة للاتفاق النووي إلا بعد “الاتفاق على كل شيء” مع الأطراف المعنية لا سيما الولايات المتحدة.

وأضاف “إذا تعاملت الولايات المتحدة بشكل سلبي مع مقترحات إيران فسنستمر في سياستنا الخارجية الحالية وبتصميم جاد، بغض النظر عن أي مفاوضات أُجرِيت في إطار إحياء الاتفاق النووي”.

وأوضح أن الأوربيين والولايات المتحدة “بحاجة أكثر من طهران للتوصل إلى اتفاق”.

وكان الاتحاد الأوربي -منسق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديًّا منه قبل 4 أعوام- قد قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية “نهائيًّا”، داعيًا طهران وواشنطن -اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر- إلى الرد عليه أملًا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.