جيروزاليم بوست: رئيس الشاباك الإسرائيلي يزور مصر وسط تقارير عن توتر في العلاقات

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست ” الإسرائيلية إن رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإٍسرائيلي (الشاباك) زار مصر، الأحد، وسط تقارير عن توتر في العلاقات بين الدولتين.

وذكرت الصحيفة أن بار التقى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بعد تصاعد التوترات بين إسرائيل ومصر عقب قيام الجيش الإسرائيلي بقتل إبراهيم النابلسي أحد قادة المقاومة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة إثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر لإنهاء القتال في غزة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في بداية شهر أغسطس/أب الجاري.

