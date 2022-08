تزامنا مع ذكرى مجزرة الغوطة.. الولايات المتحدة تطالب نظام الأسد بالإعلان عن أسلحته الكيماوية وتدميرها

دعت الولايات المتحدة، الأحد، النظام السوري للإعلان الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية وتدميره، وفقًا لالتزاماته الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لقصف النظام السوري غوطة دمشق بالسلاح الكيماوي.

وقال البيان “قبل 9 سنوات، في صباح 21 أغسطس/آب 2013، أطلق النظام السوري غاز السارين السام على المدنيين السوريين في منطقة الغوطة بدمشق، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من الأطفال”.

وأضاف “نستذكر اليوم هذا الحادث المأساوي ونجدد التزامنا بمحاسبة الجناة”.

وتابع البيان “ندين بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف”.

وأكد أنه “لا يمكن لمستخدمي الأسلحة الكيماوية الإفلات من العقاب والولايات المتحدة تستخدم كل الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الهجمات”.

Nine years ago today the Assad regime used chemical weapons in Ghouta, Syria, killing more than 1,400 and injuring many more. The regime must be held accountable for its actions and fully declare and destroy its chemical weapons program. #OPCW https://t.co/bb5pDCH4yD

— Ned Price (@StateDeptSpox) August 21, 2022