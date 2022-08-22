18 عاما بسجون الاحتلال.. أسير فلسطيني يلتقي خطيبته للمرة الأولى في حياته (فيديو)

التقى الأسير صابر أبو ذياب مساء الأحد بخطيبته للمرة الأولى في حياته -رغم عقد قرانهما قبل سنوات- بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك حسبما ذكرته مواقع فلسطينية.

كما التقى صابر (42 عامًا) بوالدته للمرة الأولى منذ اعتقاله قبل 18 عاما، فور وصوله إلى مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مواقع فلسطينية أن سلطات الاحتلال منعت والدة صابر وخطيبته من زيارته طوال السنوات الماضية.

صور| تغطية صحفية: "الأسير المحرر صابر أبو ذياب من قلقيلية يلتقي بأمه وخطيبته بعد 18 عاماً في سجون الاحتلال". pic.twitter.com/dknJaS058J — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2022

وأفرجت سلطات الاحتلال مساء الأحد عن الأسير صابر أبو ذياب من سجن “النقب” بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 18 عامًا وثلاثة أشهر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي عام 2004 داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة صابر شرق قلقيلية لاعتقاله ولم تعثر عليه، وهددهم ضابط المخابرات بإعدامه إذا لم يسلم نفسه لجيش الاحتلال، بحسب الموقع الإلكتروني لكتائب القسّام (الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”).

وبعد اعتقاله خضع صابر لتحقيق قاس وصدر عليه حكم بالسجن الفعلي عشر سنوات بتهمة الانتماء لكتائب عز الدين القسام وإعداد عبوات ناسفة وبتهم أخرى.

وتحدى صابر -الذي يصفه الأسرى بالدينامو- ضابط المخابرات خلال جولات التحقيق فأصدر أمرًا بتشديد الإجراءات عليه وعزله عن بقية الأسرى وهدده بمعاقبته باستمرار زيادة الحكم عليه في كل مرة، وفق القسّام.