إسقاط طائرة مسيّرة كانت تحلق فوق بنغازي شرقي ليبيا (فيديو)

قالت القوات المتمركزة في شرقي ليبيا، اليوم الاثنين، إنها أسقطت طائرة مسيّرة بالقرب من مطار بنينا في بنغازي بعد انتشار مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر جسمًا محترقًا يسقط من السماء وينفجر في حقل.

وأفاد ضابط كبير -في بيان نُشر على حسابات رسمية للقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر- بأنه لم يتم تحديد هوية الطائرة المسيّرة.

وأوضحت مواقع محلية أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع شاهق من المنطقة، وأنه لا توجد أي آثار لأشلاء أو جثث بين حطام الطائرة عقب سقوطها.

وتشهد ليبيا الغنية بالنفط انقسامًا سياسيًّا وصراعًا على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، والأخرى حكومة “الوحدة الوطنية” التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.

وبسبب خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخابات ودور القضاء في عملية الاقتراع، تعذّر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لها.