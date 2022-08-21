وصول مساعدات قطرية لإغاثة المتضررين من الفيضانات في السودان (فيديو)

وصلت إلى السودان شحنة مساعدات إغاثية عاجلة، دعمًا من دولة قطر لجهود الإغاثة التي يبذلها السودان جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها أنحاء متفرقة من البلاد.

ونقل صندوق قطر للتنمية -بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية القطرية- تلك المساعدات عن طريق اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة لإيصال المساعدات للمتضررين.

وقال سفير دولة قطر لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي، إن المساعدات تتضمن مواد غذائية سيتم توجيهها إلى المتضررين بولاية الجزيرة وسط السودان، بينما ستوزع الخيام ومستلزمات الإيواء للأسر المتضررة في ولايتي نهر النيل والجزيرة عبر الفرق الميدانية الفنية لمؤسسة قطر الخيرية.

من جانبه، وجّه وزير التنمية المحلية السودانية الشكر لدولة قطر، وقال إن هذه أول طائرة مساعدات تصل إلى مطار الخرطوم، مضيفًا أن المساعدات القطرية ستُوزع على المتضررين في الولايات الـ6 المتضررة من السيول والفيضانات.

وأعلنت السلطات السودانية، أمس السبت، محلية المناقل بولاية الجزيرة وسط البلاد منطقة كوارث، جراء السيول والأمطار التي اجتاحتها وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية.

وقال حاكم ولاية الجزيرة إسماعيل عوض الله، إن محلية المناقل منطقة كوارث، مناشدًا الحكومة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني الإسهام في تخفيف الضرر بتوفير الخيام لإيواء المتأثرين.

وأضاف “السيول والأمطار أدت إلى انهيار أكثر من 3 آلاف منزل”، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتضم المناقل -أكبر محليات ولاية الجزيرة- 545 قرية وحيًّا سكنيًّا.

بدوره، أعلن الجيش السوداني، السبت، إرسال مروحيات وقوارب إنقاذ وعدد من فرقه لمساعدة السلطات في محلية الجزيرة.

وقال الجيش في بيان “قامت القوات الجوية وسلاح المهندسين بدفع طائرات عمودية وقوارب إنقاذ وفرق من القوات الخاصة للجيش، لمعاونة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة في عمليات البحث والإنقاذ والإجلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول”.

وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم مجلس الدفاع المدني (حكومي) عبد الجليل عبد الرحيم، لوكالة الأناضول، إن عدد مَن لقوا مصرعهم جراء السيول في البلاد بلغ 79 منذ يونيو/حزيران الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن جهود لحشد الدعم الدولي والإقليمي لدرء ومعالجة آثار السيول التي اجتاحت مناطق من البلاد، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وبحث اجتماع مشترك لوزارة الخارجية ومجلس الدفاع المدني الخطوات العملية للتواصل مع الدول الشقيقة ومنظمات العون الإنساني، لحشد دعمها لتوفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين.

وفي 14 أغسطس/آب الجاري، أعلنت الأمم المتحدة تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول منذ يونيو الماضي.

بالفيديو.. الوضع في المناقل صباح اليوم.. الوضع كارثي بمعنى الكلمة#السودان #sudan pic.twitter.com/MhK6bjuvNt — Ataf Mohamed عطاف محمد (@atafmohamed3) August 21, 2022

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

وعادة ما تغمر مياه السيول والفيضانات المَزارع والقرى على ضفاف النيل الأزرق خاصة في يوليو/تموز وأغسطس، موسم هطل الأمطار التي عادة ما تؤدي إلى تلف الزراعة وانهيار المباني.‎