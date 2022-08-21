“نُكبت قريتنا والحكومة غائبة”.. ضحايا السيول في السودان يسألون المأوى والطعام (فيديو)

من وسط بحيرة شكّلتها مياه السيول في المنطقة، قال أحد المتضررين بقرية (ود حلاوي) التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة وسط السودان للجزيرة مباشر، إنهم خرجوا من منازلهم دون أن يأخذوا منها شيئًا، وظلوا بلا مأوى ولا ملبَس ولا غذاء.

ولم تعد المنازل في المنطقة آمنة، فما لم يُدمَّر أصبح آيلًا للسقوط، ليصبح بذلك سكان قرية كاملة بلا مأوى يعيشون وسط بحيرة كبيرة موحلة.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم نتيجة السيول والأمطار العارمة التي اجتاحت المنطقة منذ أيام، ودمرت مئات المنازل مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأفاد المواطن بأنها ليست المرة الأولى التي تُغرق فيها مياه الأمطار المنطقة، معبّرًا عن رغبته في الانتقال هو وأسرته إلى السكن في مكان أكثر أمانًا.

وأضاف أن سكان المنطقة يعيدون بناء منازلهم إلا أن الفيضانات تعود لتدمرها من جديد، إذ تقع القرية في مجرى سيل، مطالبًا السلطات بتوفير مكان أفضل لبناء مساكن تأويهم.

حاول أن يتخطى سيول #السودان.. مراسل #الجزيرة_مباشر يركب جرارا لكنّه تعطل فجأة pic.twitter.com/O6oOcLMF9I — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2022

وقال متضرر آخر للجزيرة مباشر إن القرية أصبحت منكوبة، بينما سجلت الحكومة غيابًا تامًّا. وتابع بحرقة “الحكومة لم تغثنا، ونقول لهم: حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتساءل عن سبب عدم قيام الحكومة بدورها، حتى في إعلان محلية المناقل منطقة كوارث، لتتمكن المنظمات من تقديم المساعدات لها.

من جهته، قال أحد شباب القرية للجزيرة مباشر، إنهم حاولوا منع المياه من اجتياحها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مشيرًا إلى أنها مستمرة في التدفق نحو (ود حلاوي) منذ 4 أيام.

فقدَ أهل المنطقة كل ممتلكاتهم وأخلوا منازلهم خوفًا على سلامتهم، لكنهم -في الوقت نفسه- لا يستطيعون الخروج من القرية بسبب ارتفاع مستوى المياه، مناشدين السلطات توفير خيام لهم وأفرشة ينامون عليها وأيضًا توفير الطعام.

وقدَّر مواطن آخر نسبة الضرر بـ100%، قائلًا إن السيل اجتاح القرية خلال ساعتين مما جعل السكان ينفذون بأرواحهم دون أن يحملوا حتى وثائقهم الشخصية.

ورأى أن أقل ما يمكن للسلطات فعله هو إيقاف المياه عن اجتياح القرية، بينما لا يزال عالقون داخل القرية لم يتمكنوا من الخروج.

وأوضح أن المياه التي يتحرك داخلها سكان القرية ملوثة مما يشكّل خطرًا علي صحتهم، إضافة إلى بقائهم في العراء والجوع.

وأكد المتحدثون للجزيرة مباشر، أن ممثلًا عن السلطات المحلية لم يزرهم ولم يهتم لأمرهم أحد.

آلاف الأسر في العراء.. ضحايا وجرحى وبيوت منهارة بسبب فيضانات #السودان pic.twitter.com/jw592YqPh1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2022

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني في السودان العميد عبد الجليل عبد الرحيم في تصريح سابق للجزيرة مباشر، إن الأمطار والسيول تسببت في وفاة 79 شخصًا وإصابة 30 آخرين على مستوى البلاد.

وأكد تضرر وانهيار 12551 منزلًا بشكل كلي و20257 منزلًا بشكل جزئي، و33 مرفقًا عامًّا، و39 من المتاجر والمخازن، و1470 فدانًا زراعيًّا، و321 مزرعة، و45 بستانًا، بجانب نفوق 117 من المواشي.