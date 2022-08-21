شبان فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في بلدة سلواد بالضفة.. وحملة اعتقالات جديدة (فيديو)

اندلعت، فجر اليوم الأحد، مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة سلواد قضاء رام الله وسط الضفة الغربية.

وأظهرت تسجيلات -نُشرت على مواقع التواصل- عشرات الشبان وهم يرشقون آليات الاحتلال بوابل من الحجارة، مما أدى إلى تضرر إحدى المركبات العسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد، وأغلقت مداخلها ومنعت المركبات من الدخول أو الخروج منها، عقب عملية إطلاق نار من مقاومين استهدف حافلة للمستوطنين قرب البلدة الليلة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال قامت بعمليات تمشيط في المناطق الجبلية بين سلواد وبلدة واد عيون الحرامية شمال شرقي رام الله، بحثًا عن مُنفّذ هجوم إطلاق النار.

وتعرضت حافلة للاحتلال تقل عشرات من المستوطنين، مساء السبت، لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين قرب رام الله، دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

ومنذ إنشائه عام 1993، اعتُبر الطريق الاستيطاني (60) هدفًا للمقاومين الفلسطينيين الذين نفّذوا عمليات أدت إلى مقتل عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين.

لم تعد اقتحامات قوات الاحتلال نزهة.. رشق آليات عسكرية بوابل من الحجارة في بلدة سلواد شرق رام الله pic.twitter.com/TmFhnkTQIW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2022

الاعتقالات مستمرة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددًا من الشبان في مناطق فلسطينية عدة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باعتقال شابين من قرية عين يبرود شمال شرق مدينة رام الله.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 4 فتيان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن دهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال إنه اعتقل 3 فلسطينيات من سكان مدينة نابلس، عند حاجز “ألياهو” في طولكرم.

وادعت وسائل إعلام عبرية أنه عُثر بحوزة الفتيات الثلاث على سلاح من نوع كارلو، وخريطة ورسالة تفيد بنيتهن تنفيذ عملية فدائية.