مقتل ابنة الفيلسوف الروسي دوغين المقرب من بوتين والشرطة تبدأ التحقيق (فيديو)

بدأت الشرطة الروسية التحقيق في حادث مقتل داريا ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين -المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- إثر انفجار سيارتها في ضواحي موسكو.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن داريا لقيت مصرعها على الفور، إثر الانفجار الذي وقع بعد مغادرتها فعالية شعبية في ضواحي العاصمة الروسية مساء أمس السبت.

ووفقًا للمنصة الإعلامية الروسية (112)، قال أحد منظمي تلك الفعالية إن دوغين كان من المقرر أن يركب مع ابنته في السيارة نفسها، قبل أن يتخذ قرارًا بركوب سيارة أخرى في اللحظة الأخيرة.

ولِدت داريا دوغين عام 1992، ودرست الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية، وعملت سكرتيرة صحفية لوالدها، الذي يوصف بأنه أحد المقربين من الرئيس الروسي، ويُعرف أيضًا بأنه “عقل بوتين”، والمهندس أو “المرشد الروحي” لحرب روسيا على أوكرانيا.

وفي مارس/آذار الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية -التابع لوزارة الخزانة الأمريكية- عقوبات على داريا دوغين لإسهامها في مقال على موقع (United World International) يشير إلى أن أوكرانيا “ستهلك” إذا تم قبولها عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويُعد ألكسندر دوغين من أبرز المُنظّرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية.

ويؤكد دوغين -الذي حل ضيفًا في برنامج “المقابلة” على شاشة الجزيرة العام الماضي- أن له تأثيرًا قويًّا على الرئيس الروسي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار المتداولة عن مقتل ابنة دوغين.

قبل قليل… انفجار سيارة في موسكو كان ضحيتها امرأة اسمها "داريا دوغين" وهي ابنة "ألكسندر دوغين" الذي يُعتبر عقل الرئيس الروسي بوتين وأقرب الناس له. الصحافة الغربية تعتبر ألكسندر وسواس بوتين لأنه يؤثر عليه في معظم قراراته ويرون أنه الأب الروحي له.pic.twitter.com/DyzFQabSPW — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 20, 2022

ابنته ماتت بالإنفجار

انفجار سيارة كان من المفترض أن يستقلها الفيلسوف الروسي #ألكسندر_دوغين ،واستقل سيارة أخرى في آخر لحظة

ودوغين وُصف بأنه الرجل الذي ملأ ذهن #بوتين بالأفكار والرؤى منذ البدايات وحتى غزو أوكرانيا،

وهو فيلسوف سوفيتي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية عامة pic.twitter.com/yAMHfE6Y5n — اسلام الغمري (@islamalghamry66) August 21, 2022