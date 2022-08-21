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مقتل ابنة الفيلسوف الروسي دوغين المقرب من بوتين والشرطة تبدأ التحقيق (فيديو)

21/8/2022-|آخر تحديث: 21/8/202211:45 AM (مكة المكرمة)

بدأت الشرطة الروسية التحقيق في حادث مقتل داريا ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين -المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- إثر انفجار سيارتها في ضواحي موسكو.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن داريا لقيت مصرعها على الفور، إثر الانفجار الذي وقع بعد مغادرتها فعالية شعبية في ضواحي العاصمة الروسية مساء أمس السبت.

ووفقًا للمنصة الإعلامية الروسية (112)، قال أحد منظمي تلك الفعالية إن دوغين كان من المقرر أن يركب مع ابنته في السيارة نفسها، قبل أن يتخذ قرارًا بركوب سيارة أخرى في اللحظة الأخيرة.

ولِدت داريا دوغين عام 1992، ودرست الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية، وعملت سكرتيرة صحفية لوالدها، الذي يوصف بأنه أحد المقربين من الرئيس الروسي، ويُعرف أيضًا بأنه “عقل بوتين”، والمهندس أو “المرشد الروحي” لحرب روسيا على أوكرانيا.

وفي مارس/آذار الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية -التابع لوزارة الخزانة الأمريكية- عقوبات على داريا دوغين لإسهامها في مقال على موقع (United World International) يشير إلى أن أوكرانيا “ستهلك” إذا تم قبولها عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويُعد ألكسندر دوغين من أبرز المُنظّرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية.

ويؤكد دوغين -الذي حل ضيفًا في برنامج “المقابلة” على شاشة الجزيرة العام الماضي- أن له تأثيرًا قويًّا على الرئيس الروسي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار المتداولة عن مقتل ابنة دوغين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام روسية