برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة تهدد 22 مليونا في منطقة القرن الأفريقي (فيديو)

حذر برنامج الغذاء العالمي -التابع للأمم المتحدة- من أن المجاعة ستهدد بحلول سبتمبر/أيلول المقبل نحو 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الأفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية.

وأشار البرنامج -في بيان- إلى أن احتجاب هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي منذ نهاية 2020 فاقم جفافًا هو الأسوأ منذ 40 عامًا، وأدى إلى نفوق الملايين من رؤوس الماشية وقضى على المحاصيل، وأغرق مناطق في كينيا والصومال وإثيوبيا في أوضاع أشبه بالمجاعة، إضافة إلى إجبار أكثر من مليون شخص على ترك منازلهم بحثًا عن المياه والغذاء.

كما توقع ارتفاع عدد ضحايا المجاعة إلى ما لا يقل عن 22 مليونا بحلول الشهر المقبل، لافتًا إلى أن هذا العدد سيستمر في التصاعد، وستتفاقم حدة الجوع إذا لم تهطل الأمطار في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، محذرًا من خطر المجاعة لا سيما في الصومال.

وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي “لا تبدو هناك نهاية في الأفق لأزمة الجفاف هذه، لذلك يجب أن نحصل على الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح ومنع الناس من الانزلاق إلى مستويات كارثية من الجوع والمجاعة”، مشددًا على أنه وجب “على العالم التحرك الآن لحماية المجتمعات الأكثر ضعفًا من خطر انتشار المجاعة في القرن الأفريقي، وتوفير دعم بقيمة 418 مليون دولار خلال الأشهر الـ6 المقبلة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة”.

وتعهدت الولايات المتحدة، خلال يوليو/تموز الماضي، بتقديم 1.2 مليار دولار من المساعدات الغذائية للمساعدة في تجنب المجاعة في القرن الأفريقي، وحثت الدول الأخرى بما فيها الصين على بذل مزيد من الجهود لمواجهة أزمة الغذاء التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان البرنامج الأممي قد حذر، في بداية العام الجاري، من أن 13 مليون شخص في القرن الأفريقي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الجفاف، إلا أنه -عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي استحوذت على اهتمام الجهات المانحة الدولية وتسببت في رفع أسعار المواد الغذائية والوقود- رفع هذا العدد إلى 20 مليونًا.