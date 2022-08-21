سياسة

القوات الصومالية تنهي حصار فندق استمر 30 ساعة.. ومقتل مدنيين (فيديو)

لحق دمار كبير بالمنطقة بعدما قصفت القوات الصومالية الفندق للقضاء على المهاجمين المتحصنين فيه (رويترز)
21/8/2022-|آخر تحديث: 21/8/202201:24 PM (مكة المكرمة)

أنهت القوات الصومالية هجومًا شنته حركة الشباب، يوم الجمعة، على فندق بالعاصمة مقديشو وبقيت متحصنة فيه أكثر من 30 ساعة، وفق مسؤول أمني فجر الأحد.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن المسلحين قُتلوا، مضيفًا أن الحكومة ستقدّم صباح الأحد إحاطة إعلامية بشأن الهجوم الدامي.

ولحق دمار كبير بالفندق بعدما قصفته القوات الصومالية للقضاء على المهاجمين المتحصنين فيه، لكن المسؤول شدد على ضرورة تفتيش المبنى تحسبًا لأي متفجرات قد يكون المهاجمون زرعوها.

ولقى ما لا يقل عن 12 شخصًا- معظمهم مدنيون- مصرعهم خلال مواجهة بين قوات النخبة الصومالية ومسلحين هاجموا فندق (حياة) في العاصمة واحتجزوا رهائن، مساء الجمعة.

وكان الهجوم أول حادث كبير من نوعه منذ تولى رئيس البلاد حسن شيخ محمود منصبه في مايو/أيار الماضي.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتخوض الحركة تمردًا ضد الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ 15 عامًا.

و”حياة” فندق شهير يرتاده المشرعون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.

المصدر : وكالات