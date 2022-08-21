القوات الصومالية تنهي حصار فندق استمر 30 ساعة.. ومقتل مدنيين (فيديو)

أنهت القوات الصومالية هجومًا شنته حركة الشباب، يوم الجمعة، على فندق بالعاصمة مقديشو وبقيت متحصنة فيه أكثر من 30 ساعة، وفق مسؤول أمني فجر الأحد.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية إن المسلحين قُتلوا، مضيفًا أن الحكومة ستقدّم صباح الأحد إحاطة إعلامية بشأن الهجوم الدامي.

ولحق دمار كبير بالفندق بعدما قصفته القوات الصومالية للقضاء على المهاجمين المتحصنين فيه، لكن المسؤول شدد على ضرورة تفتيش المبنى تحسبًا لأي متفجرات قد يكون المهاجمون زرعوها.

WATCH: Somali forces bring the siege to an end at a hotel in Mogadishu: A US airstrike on Sunday killed 13 al-Shabaab members, according to a statement issued earlier this week by US Africa Command. It's unclear whether the Friday attack is related to the previous one. pic.twitter.com/CUmcZzdNIT — BNN Somalia (@BNNSomalia) August 20, 2022

ولقى ما لا يقل عن 12 شخصًا- معظمهم مدنيون- مصرعهم خلال مواجهة بين قوات النخبة الصومالية ومسلحين هاجموا فندق (حياة) في العاصمة واحتجزوا رهائن، مساء الجمعة.

وكان الهجوم أول حادث كبير من نوعه منذ تولى رئيس البلاد حسن شيخ محمود منصبه في مايو/أيار الماضي.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

#UPDATE: More than 17 hours huge blasts and gunshots inside Hayat Hotel in #Mogadishu where Alshabab militants stormed on Friday. Standoff continues at Mogadishu’s Hayat Hotel between security forces and Al-Shabaab militants. #Somalia #HayatHotelAttack pic.twitter.com/X6lX3OoNO9 — Mohamed Sabriye (@MaxammedSabriye) August 20, 2022

وتخوض الحركة تمردًا ضد الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ 15 عامًا.

و”حياة” فندق شهير يرتاده المشرعون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.