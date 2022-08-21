الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران خلال “الأيام المقبلة”

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، إن سفير الإمارات لدى إيران سيف محمد الزعابي سيستأنف مهامه في السفارة في طهران “خلال الأيام القادمة”.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار يأتي في إطار حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع إيران تنفيذًا لقرارها السابق برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير.

وأضاف البيان أن القرار يهدف “للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة”.

تنفيذا لقرارها السابق… دولة الإمارات تعيد سفيرها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية https://t.co/o5RqNBOM6j — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) August 21, 2022

وتأتي الخطوة بعد أكثر من 6 سنوات خفضت خلالها الإمارات مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران عقب اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية في طهران.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قام مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بزيارة إلى طهران التقى خلالها بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وقالت الرئاسة الإيرانية آنذاك إن الوفد الإماراتي سلّم الرئيس الإيراني دعوة رسمية لزيارة الإمارات.

وأعلنت الكويت الشهر الجاري تعيين أول سفير لها في إيران منذ 2016، وكانت الكويت قد استدعت سفيرها لدى طهران تضامنًا مع السعودية في ذلك العام.