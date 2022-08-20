تداول مدونون مقطع فيديو لطفل يصبّر نفسه على الآلام أثناء تضميد جراحه، بتلاوته لآيات من القرآن الكريم بعد إصابته في مجزرة مدينة الباب بمحافظة حلب السورية.

وبنبرة تخنقها العبرات وتحمل معها كل معاناة وآلام السوريين، تلا الطفل سورة الفاتحة في محاولة للتغلب على الألم حتى يتحمل لحظات التدخل الطبي لعلاج جروحه.

وأمس الجمعة، قُتل 15 شخصًا وجُرح ثلاثون آخرون بقصف صاروخي استهدف سوقًا شعبيًّا وأحياءً سكنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وفق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وأوضح الدفاع المدني السوري أن بين القتلى 5 أطفال، وبين الجرحى 11 طفلًا على الأقل، وأن هناك إصابات حرجة قد ترفع عدد الضحايا.

وأضاف أن القصف الصاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وأنه استهدف سوقًا ومدرسة ومنازل مدنيين، وأدى إلى أضرار كبيرة.

2/2ـ واضح من أن المجرم يلي قصف المدنية هدفه قتل أكبر عدد من المدنيين والأطفال لأن في صاروخ استهدف مدرسة والحمد لله أن اليوم عطلة وإلا كانت كبرت الفاجعة.“

المتطوع ”أسامة“ يتحدث عن اللحظات الصعبة التي مر فيها خلال الاستجابة لـ #مجزرة_الباب اليوم الجمعة 19 آب.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/gwlwmntz4Y — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 19, 2022

وتعرضت مدينة الباب لقصف مماثل في 2 فبراير/شباط الماضي خلف مجزرة راح ضحيتها 8 مدنيين، وجُرح 24 آخرون بينهم 3 أطفال و4 نساء، واستهدف القصف حينها السوق الشعبي ومنازل المدنيين في المدينة.

وتعتبر مدينة الباب من أكبر مدن ريف حلب الشرقي، وقد أصبحت ملاذًا أخيرًا لعدد كبير من المهجرين من مختلف المناطق السورية، ولا سيما بعد موجات التهجير التي سببتها هجمات قوات النظام وروسيا عامي 2018 و2019، وتتعرض مدينة الباب بشكل مستمر للقصف ولهجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، بحسب الخوذ البيضاء.

2/2ـ بأذاني في صدى صرخات الأمهات، وأنين الأطفال يلي فقدوا آباءهم، هي الجرائم عم تتكرر دون أي محاسبة، وطالما أن المجرم ما تحاسب، الجرح عم يكبر"المتطوع ”يحيى قبلاوي“ أحد المتطوعين المستجيبين لـ #مجزرة_الباب اليوم الجمعة 19 آب.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/4t4mufio9z — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 19, 2022

ومنذ أيام تشهد المنطقة الحدودية مع تركيا توترًا على خلفية اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وتوسع التصعيد ليصل إلى قوات النظام المنتشرة في نقاط حدودية.

وتقع مدينة الباب ضمن مناطق في محافظة حلب يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا، لكن هناك مناطق قريبة منها تسيطر عليها قوات النظام السوري.