سياسة|لبنان

فيديو صادم لسوري يعتدي بالضرب على أطفال يثير غضبا في لبنان (شاهد)

أثار الاعتداء غضبًا شديدًا على مواقع التواصل (تويتر)
20/8/2022-|آخر تحديث: 20/8/202208:55 PM (مكة المكرمة)

أثار فيديو صادم لرجل سوري يعتدي بالضرب المبرح على أطفال سوريين في لبنان غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أعلنت أجهزة الأمن إلقاء القبض على الرجل المعتدي.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يعتدي بالضرب المهين وتعنيف ثلاثة أطفال صغار، ويسألهم عما إذا كانوا يرغبون في الحصول على عطلة من العمل.

وذكر مستخدمون لمواقع التواصل أن الرجل يلقب “الشاويش”، وأن الأطفال كانوا يعملون في جمع البطاطس بقرية في البقاع الغربي.

وبعد انتشار مقطع الفيديو، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية إلقاء القبض على الرجل، وبدأت السلطات التحقيق معه.

وأثار مقطع الفيديو غضبًا شديدًا على منصات التواصل، وانتقد مستخدمون غياب أجهزة الدولة وعدم ممارستها لدورها الرقابي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند