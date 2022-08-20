فيديو صادم لسوري يعتدي بالضرب على أطفال يثير غضبا في لبنان (شاهد)

أثار فيديو صادم لرجل سوري يعتدي بالضرب المبرح على أطفال سوريين في لبنان غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أعلنت أجهزة الأمن إلقاء القبض على الرجل المعتدي.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يعتدي بالضرب المهين وتعنيف ثلاثة أطفال صغار، ويسألهم عما إذا كانوا يرغبون في الحصول على عطلة من العمل.

وذكر مستخدمون لمواقع التواصل أن الرجل يلقب “الشاويش”، وأن الأطفال كانوا يعملون في جمع البطاطس بقرية في البقاع الغربي.

"هل تريدون أخذ عطلة بعد الآن؟!" .. مشاهد صادمة لاعتداء رجل سوري على عدد من الأطفال السوريين في #لبنان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uaiRbI36R8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2022

وبعد انتشار مقطع الفيديو، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية إلقاء القبض على الرجل، وبدأت السلطات التحقيق معه.

وأثار مقطع الفيديو غضبًا شديدًا على منصات التواصل، وانتقد مستخدمون غياب أجهزة الدولة وعدم ممارستها لدورها الرقابي.

Brutale Realität #Kinderarbeit #Libanon (oft syrische Flüchtlingskinder , die einfacher Arbeit finden, als die Erwachsenen, weil sie sich leichter ausbeuten lassen und die Familie über Wasser halten). Ich hoffe, dass dieser Mann aus der Bekaa-Ebene strafrechtlich verfolgt wird https://t.co/4l6SWmEwfT — Karim El-Gawhary (@Gawhary) August 17, 2022

ثقافة الخبيط والضرب بمجتمعاتنا خلته مشحون بالكره والحقد اتجاه كل شي حوليه.

بكره هالمزرعة وبحقد على بقعة فيها https://t.co/FrVBEHavKo — Zeina (@zaazoozee) August 17, 2022

أحلى شي هلق يطلع هيدا "الشاويش السوري" خط أحمر عند "لجنة النازحين السوريين في لبنان" 😅 https://t.co/N4I0ErfujQ — ⚔️🔥𝖂𝖆𝖞𝖋𝖆𝖗𝖎𝖓𝖌 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖓𝖌𝖊𝖗🔥⚔️ (@UNDERTAKER10452) August 17, 2022