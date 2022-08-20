“عايزين حقوقنا”.. احتجاجات أمام مقرات تلقّي تظلمات الثانوية العامة في مصر (فيديو)

تظاهر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، اليوم السبت، في عدد من المقار المخصصة لتظلمات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وفق مقاطع مصوّرة متداولة.

وأظهرت مقاطع متداولة تجمّعات كبيرة لطلاب وذويهم في المقر الرئيسي للاطلاع، وردّد الأهالي هتافات تطالب بحقوق أبنائهم، منها “عايزين حقوقنا”.

وكانت الوزارة قد حددت عددًا من مقار الاطلاع تيسيرًا على الطلاب، ويقع المركز الرئيسي في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة (المتاخمة للقاهرة).

وعبّر بعض الأهالي عن استيائهم من ضيق القدرة الاستيعابية للمكان وعدم تمكنهم من الدخول، فضلًا عن عدم وجود أوراق بعض الطلاب.

وخلال تقديم التظلمات، وقعت مناوشات بين أفراد الأمن والطلاب.

فوضى ومناوشات بين الأمن والطلاب أثناء تقديم تظلمات #الثانوية_العامة بالمدينة التعليمية في 6 أكتوبر بالجيزة pic.twitter.com/WPXZmONHDd — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 20, 2022

وفي وقت سابق اليوم، صرحت وزارة التربية والتعليم -في بيان نشرته عبر فيسبوك- أن الأولوية في عمليات التظلم ستكون للطلبة الراسبيين.

وأكدت الوزارة أن الاطلاع يستمر من اليوم وصولًا إلى الانتهاء من جميع التظلمات المقدَّمة بها خلال الفترة القانونية المقررة.

وسادت موجة من الغضب عبر مواقع التواصل في مصر، بعد تداول مقاطع مصوّرة من المقرات المخصصة للتظلمات.

ولاقت المقاطع المنشورة ردود فعل غاضبة، وعلّق مغردون بأن الوزارة لا بد أن تتدخل لتمنح الطلاب حقوقهم، وتسمح لهم بالاطلاع على أوراق إجاباتهم.

والثلاثاء الماضي، فتحت وزارة التربية والتعليم باب التظلمات للمتضررين من نتائج الثانوية العامة، وحددت مواعيد للطلاب للاطلاع على أوراقهم والتأكد من صحة عملية التصحيح.

وأثارت نتيجة الثانوية العامة هذا العام سخطًا عامًّا، وسط اتهامات بالتلاعب عبر الغش الجماعي وتسريب الامتحانات.