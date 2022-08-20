العراق.. إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض إثر انهيار ترابي بمزار في كربلاء (فيديو)

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، السبت، إنقاذ شخصين من المحتجزين بينهم طفل بصحة جيدة من تحت ركام مرقد شيعي في مدينة كربلاء (غربي البلاد).

وقالت المديرية في بيان إن “فرقها تمكنت من إنقاذ شخصين من المحتجزين -بينهم طفل بصحة جيدة- من تحت ركام مرقد الإمام علي في كربلاء، فضلًا عن إيصال الأكسجين إلى 6 أشخاص تمهيدًا لإخراجهم من تحت الركام”، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

لحظة إنقاذ طفل عراقي من حادث الانهيار الترابي بمزار في مدينة #كربلاء غربي #العراق وما زالت قوات الدفاع المدني تواصل جهودها لإنقاذ 6 بعد إيصال الأكسجين إليهم pic.twitter.com/GhEzkuaoSD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2022

وفي وقت سابق السبت، أصدرت مديرية الدفاع المدني بمحافظة كربلاء توضيحًا بخصوص انهيار تلة ترابية في مزار الإمام علي.

وقال مدير المديرية العميد طاهر الزبيدي إن انهيارًا كبيرًا وقع في المزار.

وأضاف “هناك عدد من الزوار تحت الأنقاض بعضهم أحياء، ونحن نتواصل معهم لمتابعة وضعهم الصحي”.

الدفاع المدني في كربلاء: انهيار ترابي كبير وقع في مزار الإمام علي غرب #كربلاء وهناك عدد من الزوار تحت الأنقاض بعضهم أحياء#العراق pic.twitter.com/2eEingK9Eq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2022

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني مستمرة في إنقاذ الزوار الذين ما زالوا تحت الأنقاض، وتحاول الوصول إليهم عبر فتحات صغيرة في الكتل الخرسانية الكبيرة المنهارة.

وأشار إلى عدم قدرة الآليات الكبيرة على الوصول إلى مكان الحادث وأن عملية الإنقاذ ما زالت يدوية.