بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في عملية عسكرية نفذتها بلاده بأفغانستان يوم السبت الماضي.

وأضاف بايدن في خطاب، الثلاثاء، أن المخابرات الأمريكية حددت موقع الظواهري في وقت سابق من العام الجاري، مؤكدا عدم إصابة أي من أفراد عائلة زعيم القاعدة في العملية العسكرية وعدم سقوط ضحايا مدنيين.

وأكد بايدن أن بلاده لن تسمح بأن تبقى أفغانستان “ملاذا للإرهابيين”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة فوكس نيوز وصحيفة بوليتيكو وصحف أخرى، قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم مقتل الظواهري بضربة نفذتها طائرة مسيّرة أمريكية في أفغانستان.

وأكدت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن 5 أشخاص مطلعين أن غارة بطائرة بدون طيار تابعة للمخابرات الأمريكية قتلت الظواهري.

وقال مسؤول أمريكي رفيع لوكالة فرانس برس إن الولايات المتحدة نفذت عملية “ناجحة” ضد “هدف مهم لتنظيم القاعدة” في أفغانستان.

وأضاف المسؤول “خلال نهاية الأسبوع، نفّذت الولايات المتحدة -في إطار مكافحة الإرهاب- عملية ضد هدف مهم لتنظيم القاعدة في أفغانستان. العملية كانت ناجحة، ولم يُسجَّل وقوع إصابات بين المدنيين”.

من جهتها، أدانت الحكومة الأفغانية على لسان الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد الهجوم الأمريكي “مهما كانت ذرائعه”. وأضاف مجاهد في بيان أن الحكومة الأفغانية تعتبر الهجوم “انتهاكا واضحا للمبادئ الدولية واتفاق الدوحة”.

وتأتي هذه العملية قبل أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وتركها البلاد تحت سيطرة حركة طالبان التي حاربت القوات الغربية خلال العقدين الماضيين.