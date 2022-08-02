نانسي بيلوسي تصل إلى تايوان والصين تتوعد (فيديو)

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، اليوم الثلاثاء، في بداية زيارة حذرت بيجين بيلوسي من القيام بها قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتُعد بيلوسي المسؤولة الأمريكية الأعلى مستوى التى تقوم بزيارة تايوان منذ 25 عامًا.

بدورها، توعدت الصين الثلاثاء بشن “أعمال عسكرية محددة الهدف” ردًّا على زيارة بيلوسي إلى تايوان، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبيجين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تسيان في بيان استنكر فيه الزيارة إن “جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات استقلال تايوان الانفصالية”.

وتعتبر الصين تايوان -التي تتمتع بحكم ذاتي- جزءًا من أراضيها.

وتداول إعلاميون وناشطون لقطات من إضاءة ناطحة السحاب (تايبيه 101) -المعروفة أيضًا باسم مركز تايبيه المالي، ويُعد معلمًا بارزًا بحي شينيي في تايبيه- بعبارات ترحيبية برئيسة مجلس النواب الأمريكي.

وظهر العديد من الجماهير المحتشدة أمام فندق جراند حياة المجاور لتايبيه 101 وأيضًا من مناطق أخرى في تايوان، وهم يهتفون ترحيبًا ببيلوسي، ويرفعون لافتات تحمل عبارات ترحيبية.

وفي ما يلي آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 4 ساعات بيلوسي تؤكد أن زيارتها إلى تايوان تُظهر “الالتزام الأمريكي الثابت” حيال الجزيرة.

منذ 4 ساعات بيلوسي تؤكد أن زيارتها لا تتعارض مع السياسة الأمريكية تجاه الصين.

منذ 4 ساعات الصين تستنكر التصرفات الأمريكية “الخطيرة للغاية” في تايوان بعد وصول بيلوسي إليها.

منذ 3 ساعات بيجين: أولئك الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها.

منذ 3 ساعات بيجين: زيارة بيلوسي وأنشطتها في تايوان مهما كان السبب هي استفزاز سياسي كبير.

منذ 3 ساعات بيجين: مضيق تايوان يواجه موجة جديدة من التوترات والتحديات الخطيرة بسبب المحاولات المتكررة لتغيير الوضع. الراهن.

منذ 3 ساعات بيجين: زيارة بيلوسي تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار في مضيق تايوان وترسل إشارة خاطئة إلى القوات الانفصالية التي تريد استقلال تايوان.

منذ 3 ساعات بيجين: زيارة بيلوسي لمنطقة تايوان الصينية تمثل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ الصين الواحدة ولها تأثير شديد على الأساس السياسي لعلاقاتنا مع واشنطن.

منذ 3 ساعات بيجين: إذا أصرت الولايات المتحدة على اتباع مسار العمل الخاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة تنشأ عن ذلك.

منذ 3 ساعات بيلوسي: تضامن الولايات المتحدة مع الشعب التايواني أصبح أكثر أهمية من قبل في الوقت الذي يختار فيه العالم بين الاستبداد والديمقراطية.

منذ 3 ساعات بيلوسي: مناقشتنا مع القيادة في تايوان ستركز على إعادة تأكيد دعمنا لشريكنا وتعزيز المصالح المشتركة.

منذ 3 ساعات بيلوسي: زيارتنا إلى تايوان جزء من جولة تشمل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان وتركز على الأمن المشترك والشراكة الاقتصادية.

منذ 3 ساعات رويترز: القيادة العسكرية الصينية الشرقية تعلن عن مناورات بالذخيرة الحية شمال وجنوب غرب وجنوب شرق جزيرة تايوان.

منذ 3 ساعات الخارجية التايوانية: زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تُظهر الدعم الأمريكي لتايوان وستعزز العلاقات الثنائية.

منذ 3 ساعات الخارجية التايوانية: نرحب بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

منذ 3 ساعات مكتب الرئاسة التايواني: الرئيسة تساي إنغ ون ستلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي صباح غد الأربعاء.