تحوّل لافت في السياسة التركية.. أردوغان يستقبل عقيلة صالح في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في العاصمة أنقرة، في تحوّل لافت للسياسة التركية تجاه الملف الليبي.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن اللقاء بين أردوغان وصالح واللافي جرى في المجمع الرئاسي بأنقرة بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام.

وهذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس نواب برلمان طبرق إلى تركيا.

رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي. pic.twitter.com/0GxKlIskU1 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) August 2, 2022

وقال اللافي في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر “التقينا اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”. وأضاف “تناولنا العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في ليبيا”.

وأكد أن “وجهات النظر اتفقت على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية عبر التشريعات اللازمة والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية”. فضلًا عن “التأكيد على استبعاد الحل العسكري، وإيقاف كافة التصعيدات التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية”، وفق البيان.

وكان عقيلة صالح قد قال الشهر الماضي في تصريحات بشأن تحوّل موقفه المناهض من تركيا لدورها في ليبيا “السياسة مرنة ولا خصومة دائمة في ما يتعلق بالعلاقات بين ليبيا وتركيا، ولأجل المصلحة الليبية سأجلس مع أي أحد”.

التقينا اليوم في #أنقرة الرئيس رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. تناولنا التطورات السياسية، واتفقت وجهات النظر على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري. pic.twitter.com/w1KcvCuUPR — عبد الله اللاّفي Abdullah Al-Lafi (@ALafidpc) August 2, 2022

وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجددًا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين.

ومطلع مارس/آذار الماضي، منح مجلس النواب في طبرق الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا وتعمل من مدينة سرت وسط ليبيا.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والأجسام الانتقالية.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا لتحقيق توافق ليبي بشأن قاعدة دستورية تُجرى وفقًا لها انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، على أمل إنهاء نزاع مسلح عانت منه البلاد لسنوات.