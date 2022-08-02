استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وسرايا القدس تعلن الاستنفار بعد اعتقال قيادي بالجهاد الإسلامي (فيديو)

استشهد الشاب الفلسطيني ضرار الكفريني (17 عاما)، مساء الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد مواجهات عنيفة عقب اقتحام مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “وصول شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى جنين الحكومي”.

تزفّ جنين الليلة.. شهيدا جديدا، في بمقتبل العمر "ضرار " ، يدفع دمه ينثره في أزقة المخيّم ، سائرا على درب كل الشهداء pic.twitter.com/5AmWyu8BVc — Hamza Radwan (@Hamzaakrm98) August 1, 2022

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي وقريبه أمجد الجدع.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان أن مقاتليها “يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين”.

وقالت السرايا في بيان آخر “نعلن الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا والوحدات القتالية العاملة، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرّض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين”.

الشيخ بسام السعدي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال منزله في مخيم جنين مصابا، هو أب شهيدين وابن شهيد، وشقيق شهيد، اعتقل عدة سنوات في سجون الاحتلال… pic.twitter.com/oaWraREmXl — Firas Taneineh (@FirasTaneineh) August 1, 2022

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين من عدة جهات، وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر بأن قوات خاصة (مستعربين) برفقة جنود الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المخيم من شارع الناصرة بعشرات الآليات.

ويستهدف جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة مخيم جنين، بينما يتصدى المقاومون لقوات الاحتلال باشتباكات مسلحة.

من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد الكفريني. وقالت في بيان إن “العدوان الهمجي على جنين، وما تخلله من اعتقال للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بعد الاعتداء عليه وأهله بالضرب، سيشعل المقاومة التي ستلاحق الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المباركة”.