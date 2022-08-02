أول سفينة حبوب أوكرانية تصل إلى السواحل التركية (فيديو)

قالت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء، إن السفينة المحملة بالحبوب القادمة من أوكرانيا وصلت إلى مدخل مضيق البوسفور، ورست في المكان المخصص لها.

وهذه أول سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية للأسواق العالمية، منذ أن حجبت الحرب الروسية في أوكرانيا الصادرات قبل أكثر من 5 أشهر.

ورفعت مغادرة السفينة، يوم الاثنين، من ميناء أوديسا الأوكراني متجهة إلى لبنان عبر تركيا بموجب اتفاق الممر الآمن، آمال عبور المزيد من تلك الشحنات مما سيساعد على تخفيف أزمة غذاء عالمية طاحنة.

Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022

وقال مسؤول تركي بارز طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن بلاده تتوقع مغادرة سفينة حبوب للموانئ الأوكرانية يوميًّا ما دام اتفاق العبور الآمن قائمًا.

وحذرت الأمم المتحدة من خطر وقوع موجات مجاعة متعددة في العالم هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأصبح إبحار السفينة الأولى ممكنًا بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في إبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة، في انفراجة دبلوماسية نادرة في الصراع الذي تحول إلى حرب استنزاف مفتوحة.

First grain ship leaving #Odesa. It’s not enough to feed the world, but it’s the beginning. More action is needed to ensure the safety of #Ukraine harvest and global grain pic.twitter.com/cDGBvTi0CF — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) August 1, 2022

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، إن مغادرة السفينة “أول إشارة إيجابية”، لكنه حذّر من أن من السابق لأوانه القفز لاستنتاجات أو توقّع مسار الأمور.

وأضاف “لا يمكن أن يكون لدينا أوهام عن أن روسيا ستحجم ببساطة عن محاولة عرقلة الصادرات الأوكرانية”.

ومن المقرر أن يفتش السفينة “رازوني” التي انطلقت من أوديسا في جنوبي أوكرانيا وترفع علم سيراليون، مسؤولون روس وأوكرانيون الأربعاء قبل تسليم شحنتها البالغة 26 ألف طن من الذرة إلى طرابلس في شمالي لبنان، كما أوضحت وزارة الدفاع التركية.

وتأمل أوكرانيا -التي تُعرف بسلة خبز أوربا- أن تصدّر 20 مليون طن من الحبوب الموجودة في الصوامع و40 مليون طن من محصول يجري حصاده حاليًّا، على أن تخرج الشحنات مبدئيًّا من ميناء أوديسا ومينائي بيفديني وتشورنومورسك القريبين، وأن يساعد ذلك في إفراغ الصوامع استعدادًا للمحصول الجديد.

ووصفت روسيا مغادرة السفينة رازوني للميناء بأنه نبأ “إيجابي للغاية”، ونفت مسؤوليتها عن أزمة الغذاء، وقالت إن العقوبات الغربية تسببت في إبطاء صادراتها.