أول سفينة حبوب أوكرانية تصل إلى السواحل التركية (فيديو)

قالت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء، إن السفينة المحملة بالحبوب القادمة من أوكرانيا وصلت إلى مدخل مضيق البوسفور، ورست في المكان المخصص لها.

وهذه أول سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية للأسواق العالمية، منذ أن حجبت الحرب الروسية في أوكرانيا الصادرات قبل أكثر من 5 أشهر.

ورفعت مغادرة السفينة، يوم الاثنين، من ميناء أوديسا الأوكراني متجهة إلى لبنان عبر تركيا بموجب اتفاق الممر الآمن، آمال عبور المزيد من تلك الشحنات مما سيساعد على تخفيف أزمة غذاء عالمية طاحنة.

وقال مسؤول تركي بارز طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن بلاده تتوقع مغادرة سفينة حبوب للموانئ الأوكرانية يوميًّا ما دام اتفاق العبور الآمن قائمًا.

وحذرت الأمم المتحدة من خطر وقوع موجات مجاعة متعددة في العالم هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأصبح إبحار السفينة الأولى ممكنًا بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في إبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة، في انفراجة دبلوماسية نادرة في الصراع الذي تحول إلى حرب استنزاف مفتوحة.

First grain ship leaving #Odesa. It’s not enough to feed the world, but it’s the beginning. More action is needed to ensure the safety of #Ukraine harvest and global grain pic.twitter.com/cDGBvTi0CF

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) August 1, 2022