مقتل وإصابة العشرات بقصف صاروخي لمدينة الباب السورية (فيديو)

قتل 14 شخصا وجرح عشرات آخرون، اليوم الجمعة، بقصف صاروخي استهدف سوقًا شعبيًّا في مدينة الباب شرقي حلب بسوريا.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إنّ 14 مدنيا قتلوا في حصيلة أولية، وجرح حوالي 35 آخرين، بقصف صاروخي نفذته “قوات سوريا الديمقراطية”.

وأوضح أن القصف استهدف سوقًا شعبيًّا وأحياءً سكنية داخل المدينة.

وأكد الدفاع المدني السوري سقوط 9 قتلى بينهم أطفال ونساء، مشيرا إلى وجود حالات حرجة بين الجرحى، في حصيلة غير نهائية للهجمات الصاروخية التي استهدفت السوق الشعبي ومنازل المدنيين.

وقال في منشور على فيسبوك إن الصواريخ “مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشرقي”، وأضاف “فرقنا أسعفت عددًا من المصابين وانتشلت جثث القتلى، وتواصل عمليات البحث وتأمين المكان”.

مجزرة في سوق مدينة #الباب بريف #حلب صباح الجمعة، تسعة شهداء حتى الآن.

القصف بالصواريخ مصدره منطقة سيطرة قسد والنظام في قرية شعالة pic.twitter.com/TmiYYLqIOX — أحمد أبازيد (@abazeid89) August 19, 2022

وتشهد المنطقة الحدودية مع تركيا منذ أيام توترًا على خلفية اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها المقاتلين الأكراد، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وتوسع التصعيد ليصل إلى قوات النظام المنتشرة في نقاط حدودية.

وأعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في تغريدة أن “لا علاقة لقواته بتلك الضربة”.

وتداول ناشطون سوريون عبر منصات التواصل مقطع فيديو مؤثر لسيدة تصرخ بحرقة، عقب القصف الصاروخي للمدينة.

وتصرخ السيدة وسط المدنيين في المكان الذي استهدفه القصف “صامدين صامدين، حسبي الله على اللي باعونا واللي تركونا واللي نسيونا”.

عشرات الشهداء و الجرحى في مدينة #الباب شرق #حلب بقصف مشترك من مناطق سيطرة الأسد وقسد.. (((((( امرأة حرّة تصرخ بكلمات من فوق الدماء..))))))#مجزرة_الباب pic.twitter.com/tTpGujMzNw — أحمد رحال Ahmed Rahhal (@pressrahhal) August 19, 2022

وتقع مدينة الباب ضمن مناطق في محافظة حلب يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا، لكن هناك مناطق قريبة منها تسيطر عليها قوات النظام السوري.