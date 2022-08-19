مظاهرات في ريفي حلب وإدلب تطالب بإسقاط نظام الأسد ورفض المصالحة معه (فيديو)

خرج آلاف السوريين في مظاهرات متفرقة في عدة مناطق تسيطر عليها الفصائل المعارضة للنظام السوري بشمال وشمال غرب البلاد للمطالبة بإسقاط النظام ورفض أي مصالحة معه.

وخرجت المظاهرات بعد صلاة الجمعة في العديد من مدن وبلدات أرياف محافظات حلب وإدلب، وأظهرت مقاطع فيديو حشودا من المحتجين يتجمعون في ميادين عامة.

وتفاعل ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #لا_نصالح.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تدعو للمصالحة مع النظام السوري.

ورفع متظاهرون أعلام المعارضة السورية ولافتات عدة جاء في إحداها “لا تصالح والثورة مستمرة”.

ورفض المتظاهرون الحديث عن المصالحة واعتبروها استسلاما وعودة للوضع السياسي والأمني الذي كانت عليه سوريا قبل الثورة.

وبعد مرور 11 عاما على اندلاع الثورة السورية لم تنجح الاحتجاجات، التي بدأت سلمية في مارس/آذار 2011 ثم تحولت إلى نزاع عسكري، في إزاحة رئيس النظام بشار الأسد عن منصبه.

ولا يزال النظام يبسط هيمنته على أجزاء كثيرة من البلاد، بمساعدة عسكرية روسية وإيرانية.

وقد فرّ ما لا يقل عن 6 ملايين شخص من سوريا، ونزح 6.5 ملايين شخص داخل البلاد، نحو ربعهم نزحوا 4 مرات على الأقل.