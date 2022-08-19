للمرة الأولى.. الأسير خليل عواودة يظهر عبر الهاتف على الجزيرة مباشر (فيديو)

ظهر الأسير خليل عواودة للمرة الأولى على الجزيرة مباشر بعد قرار سلطات الاحتلال بتجميد اعتقاله إداريًا.

وكان محمد العواودة -والد الأسير- يتحدث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، وورده اتصال من خليل ليكون ذلك أول ظهور للأسير العواودة عقب قرار تجميد اعتقاله.

وجمّدت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 160 يومًا.

وقال والد الأسير إن ابنه يطالب بإلغاء قرار اعتقاله، وليس مجرد تجميد هذا الاعتقال فحسب.

وأضاف “خليل مستمر في إضرابه عن الطعام والمسؤولية عن صحته تحولت للمستشفى بعد تجميد اعتقاله”، مؤكدًا أن معنويات ابنه عالية وأنه متمسك بتحقيق حريته.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القائد العسكري للجيش الإسرائيلي قرر تجميد الاعتقال الإداري للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 160 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقرار التجميد -وفق نادي الأسير- جاء استنادًا إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورًا.

وبيّن نادي الأسير أن هذا القرار جاء استباقًا لجلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي قُررت، الأحد القادم، للنظر في التماس قدم إليها ضد اعتقاله، وكان نادي الأسير قال في بيان سابق -صححه لاحقًا- إن من أصدر القرار هي المحكمة العليا الإسرائيلية.

وفي رسالة بثها نادي الأسير من محبس عواودة، قال خليل إن قرار تعليق الاعتقال ليس إنهاءً لإضرابه عن الطعام، وإنه مستمر في هذا الإضراب لحين إلغاء قرار الاعتقال نهائيًا.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري كما يطالب عواودة.

بدورها، أكدت أماني سرحانة مديرة الإعلام في نادي الأسير أن عواودة سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لأن قرار التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال.

وسبق أن حصل عواودة على قرار مماثل وأعيد اعتقاله الإداري مجددًا.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود ملف سري للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد مرات عدة.

وورد اسم عواودة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم، في 7 أغسطس/آب الجاري، بعد 3 أيام من القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

وآنذاك، كشف داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد أن الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار جرى بوساطة مصرية، بعد أن وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيريْن خليل عواودة والقيادي في الحركة بسام السعدي.