نور الدين الخادمي للجزيرة مباشر: السلطات التونسية منعتني من السفر وسأعتصم في المطار

قال الدكتور نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق إنه قرر الاعتصام مع عائلته في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس احتجاجًا على قرار السلطات منعه من السفر.

وأضاف الخادمي في اتصال هاتفي مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن هذه هي المرة السابعة التي تمنعه السلطات من السفر بحجة إجراء استشارة أمنية.

وأشار إلى أن أسرته تعيش حالة نفسية صعبة، كما أن ابنته في وضع صحي سيئ بسبب منعهم من السفر، مؤكدًا أنه لن يعود إلى منزله حتى يتم حل هذه المشكلة.

وشدد الخادمي على أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي، معربًا عن رضاه عما قدمه خلال خدمته وزيرًا في المدة (2011 إلى 2014).

وطالب الوزير الأسبق السلطات التونسية بحل مشكلته والسماح له ولعائلته بالسفر، مشيرًا إلى أن الرئيس قيس سعيّد يعرفه بشكل شخصي.

وأضاف أنه سبق له الذهاب إلى قصر الرئاسة من أجل تسوية منع السفر، ولكنه لم يتوصل إلى حل.