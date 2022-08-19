بعد فيديو احتفال صاخب.. رئيسة وزراء فنلندا تجري اختبار مخدرات

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الجمعة، إنها أجرت اختبارًا للمخدرات في أعقاب مقطع فيديو -نُشر في وقت سابق هذا الأسبوع- ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها، وأكدت أنها لم تتعاط المخدرات مطلقًا.

وأكدت في مؤتمر صحفي “أجريت اليوم اختبارًا للمخدرات، وستظهر النتائج في غضون أسبوع، لم أتعاط المخدرات قط في حياتي”.

وأضافت مارين أن قدرتها على أداء واجباتها لم تتأثر في أثناء تلك الليلة، وأنها كانت ستغادر الحفل لو طُلب منها العمل.

وهذا الأسبوع، انتشرت مقاطع فيديو لحفل مارين مع فنانين ومؤثرين فنلنديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما نشرتها وسائل إعلام عدة في فنلندا وخارجها.

وواجهت مارين دعوات لإجراء اختبار المخدرات من سياسيين في ائتلافها الحكومي، وكذلك من المعارضة بعد انتشار مقاطع الفيديو.

ونُشرت المقاطع في الأصل عبر حساب خاص على إنستغرام.

وقالت مارين، التي صارت أصغر من يشغل منصبها سنًا بالعالم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنها كانت تعرف أنه كان يجري تصويرها، لكن لم يدر بذهنها أبدًا أن تتاح مقاطع الفيديو للجمهور.