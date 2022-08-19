زيلينسكي ينفعل على مترجمه الخاص ويترجم تصريحاته بنفسه خلال مؤتمر مع أردوغان (فيديو)

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استياءه وانفعل غاضبا من تقاعس مترجمه عن ترجمة تعليقاته كاملة إلى الإنجليزية في مؤتمر صحفي.

وتصرف زيلينسكي- الذي يفضل التحدث بالأوكرانية علنا- بعد أن اختزل المترجم تصريحاته خلال مؤتمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واستدار زيلينسكي باتجاه المترجم قائلا بوضوح “وقلت عن نافذة الاحتمالات. قلت إنه لا يمكن حلها (الأزمة) لأن… كل يوم نرى البنادق وإطلاق النار من الجانب الروسي”.

وتابع “وقلت سلافا يوكريني (المجد لأوكرانيا)”.

ورد المترجم سريعا “المجد لأوكرانيا”.

وقال زيلينسكي بغضب واضح “شكرا جزيلا. إنه أمر مهم”.

مؤتمر لفيف

وكان الرئيس الأوكراني عقد مع نظيره التركي والأمين العام للأمم المتحدة لقاء تناول الأزمة في أوكرانيا وسبل إنهاء الحرب.

وقال أردوغان إنهم ناقشوا استغلال المناخ الإيجابي الذي أوجدته صفقة تصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة لإرساء سلام دائم.

وأضاف أن المناقشات تطرقت كذلك لتبادل أسرى الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وأنه سيثير هذه المسألة لاحقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.