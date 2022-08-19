اغتصبوها جماعيا وقتلوا جنينها وأسرتها.. هندية مسلمة تستنكر إطلاق سراح الجناة

أفرجت السلطات الهندية، الاثنين الماضي، عن 11 رجلا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، بعدما قضوا 14 سنة خلف القضبان، في قضية اغتصاب جماعي وقتل عام 2002.

واستنكرت ضحية الاغتصاب الجماعي المسلمة بيلكيس بانون من ولاية غوجارات غرب الهند، إطلاق سراح الجناة، وعبّرت عن صدمتها بالإفراج المبكر عنهم.

وتعرضت المرأة للاغتصاب الجماعي خلال اشتباكات طائفية دامية فقدت فيها جنينها و7 من أفراد عائلتها، بينهم طفلتها (3 سنوات)، قتلتهم عصابة هندوسية في غوجارات.

وقالت بانون في بيان أصدره محاميها، الأربعاء، إنها تشعر بأنها “عاجزة عن الكلام ومصدومة”، وأضافت أنها “وثقت بالهيئات القضائية العليا في البلد وبالنظام”.

وتابعت “إطلاق سراح هؤلاء يسلبني سلامي ويهز إيماني بالعدالة، حزني وإيماني المتذبذب (بالقضاء) لا يؤثر فيّ فحسب، بل في أيّ امرأة تناضل من أجل العدالة في المحاكم”.

ونُظّمت الخميس في نيودلهي تظاهرة صغيرة احتجاجًا على إطلاق سراح المجرمين.

Bilkis Bano was the face of the anti- Muslim carnage of Gujarat in 2002. She was five months pregnant when she was gangraped, her 3 year old daughter brutally murdered by the mob. By releasing her accused, the Indian govt has sent a chilling message to Muslims in India. pic.twitter.com/U1Jgc9VZBq — Rana Ayyub (@RanaAyyub) August 18, 2022

وأفاد تقرير رسمي تعرض حوالي 1000 شخص معظمهم من المسلمين، لإطلاق النار أو الضرب أو الحرق في أعمال شغب اندلعت عام 2002 بعد مقتل 59 حاجًّا هندوسيًّا في حريق قطار نُسب زورًا إلى مسلمين.

واتُّهم رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي الذي كان حاكم ولاية غوجارات حينها، بالتقاعس في محاسبة المتورطين، ثم تمت تبرئته عام 2012.

واختارت الولاية التي لا يزال يحكمها الحزب القومي الهندوسي بزعامة مودي، الإعلان عن إطلاق سراح مغتصبي بيلكيس بانون تزامنًا مع احتفالات الهند بالذكرى السنوية الـ75 لاستقلالها.

وقال المسؤول الرفيع في الولاية راج كومار في تصريحات أوردتها صحيفة “هندستان تايمز” إنه “تم النظر في إطلاق سراح 11 مدانًا بعد التوقف عند عوامل مختلفة، مثل مدة السجن مدى الحياة في الهند التي عادة ما تكون 14 عامًا أو أكثر، وعمر الشخص وسلوكه وما إلى ذلك”.

وتوجه السياسي المعارض راهول غاندي حفيد رئيسة الوزراء السابقة إنديرا غاندي، إلى مودي على تويتر كاتبًا “السيد رئيس الوزراء البلد كله يرى الفرق بين أقوالك وأفعالك”.

5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2022

وقال السياسي المسلم البارز أسد الدين عويسي “إن تحيز حزب بهاراتيا جاناتا لدين واحد بات كبيرًا لدرجة يتم فيها التسامح حتى مع عمليات الاغتصاب الوحشية وجرائم الكراهية”.

ويبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة، 80% منهم هندوس وحوالي 200 مليون منهم مسلمون.