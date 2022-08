اغتصبوها جماعيا وقتلوا جنينها وأسرتها.. هندية مسلمة تستنكر إطلاق سراح الجناة

أفرجت السلطات الهندية، الاثنين الماضي، عن 11 رجلا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، بعدما قضوا 14 سنة خلف القضبان، في قضية اغتصاب جماعي وقتل عام 2002.

واستنكرت ضحية الاغتصاب الجماعي المسلمة بيلكيس بانون من ولاية غوجارات غرب الهند، إطلاق سراح الجناة، وعبّرت عن صدمتها بالإفراج المبكر عنهم.

وتعرضت المرأة للاغتصاب الجماعي خلال اشتباكات طائفية دامية فقدت فيها جنينها و7 من أفراد عائلتها، بينهم طفلتها (3 سنوات)، قتلتهم عصابة هندوسية في غوجارات.

وقالت بانون في بيان أصدره محاميها، الأربعاء، إنها تشعر بأنها “عاجزة عن الكلام ومصدومة”، وأضافت أنها “وثقت بالهيئات القضائية العليا في البلد وبالنظام”.

وتابعت “إطلاق سراح هؤلاء يسلبني سلامي ويهز إيماني بالعدالة، حزني وإيماني المتذبذب (بالقضاء) لا يؤثر فيّ فحسب، بل في أيّ امرأة تناضل من أجل العدالة في المحاكم”.

ونُظّمت الخميس في نيودلهي تظاهرة صغيرة احتجاجًا على إطلاق سراح المجرمين.

Bilkis Bano was the face of the anti- Muslim carnage of Gujarat in 2002. She was five months pregnant when she was gangraped, her 3 year old daughter brutally murdered by the mob. By releasing her accused, the Indian govt has sent a chilling message to Muslims in India. pic.twitter.com/U1Jgc9VZBq

