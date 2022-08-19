أنطوان أبو عاقلة للجزيرة مباشر: مستمرون في قضية شيرين حتى إجراء تحقيق كامل

أكد أنطوان أبو عاقلة، شقيق الزميلة شيرين التي استشهدت برصاص قناص إسرائيلي أثناء تغطيتها الصحفية، مواصلة سعي العائلة لإجراء تحقيق يحقق العدالة.

وقال في حوار مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن أكدا للعائلة التزامهما بإجراء تحقيق عادل ومستقل.

وقُتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وبعد أيام، أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب عن نتائج تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية، والتي خلصت إلى أن الزميلة شيرين قتلت برصاص قناص إسرائيلي “دون تحذير مسبق”.





وفي تعليقه على إطلاق شبكة الجزيرة قناة على اليوتيوب متخصصة بتقارير الزميلة شيرين، قال أنطوان إن من يتابع تقارير شقيقته، يمكنه تتبع همجية الاحتلال الإسرائيلي بكل ركن في فلسطين على مدار 20 عامًا.

وشدد على أهمية القناة، ورأى أن شيرين وشبكة الجزيرة كانتا صدى لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال.

وأطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية قناة خاصة على اليوتيوب تحمل اسم الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة تحتوي على مقاطع فيديو وتقارير مصورة من إعدادها، وذلك بعد مرور 100 يوم على اغتيالها برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة عملها وتغطية اقتحام مخيم جنين.

وقال أنطوان إن سلطات الاحتلال “التي لا نعول عليها بالأساس”، لم تتواصل معنا منذ استشهاد شيرين، ولا توجد أي عروض ولا نقبل أي شيء منهم.

وأكد أن ما تطلبه العائلة هو إجراء تحقيق ومحاسبة القتلة.

وشدد على أن قضية الزميلة شيرين ليست فقط قضية عائلة إنما قضية شعب، ومن الواجب ملاحقة المسؤول عن عملية الاغتيال.





القضية مستمرة إعلاميًا

من جهته قال الصحفي في شبكة الجزيرة جمال شيال إنه رغم مرور وقت على عملية الاغتيال، إلا أنه لا يزال هناك اهتمام إعلامي وغضب وأصوات تطالب بتحقيق شفاف ومستقل في قضية الزميلة شيرين.

وقال إن المؤسسات الإعلامية لا تزال تثير قضية شيرين، مثل مقالات في واشنطن بوست، ومواقف من اتحاد الصحفيين في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وأكد أن هذا التضامن الكبير يكشف زيف الرواية الإسرائيلية لقضية اغتيال الزميلة شيرين، فضلًا عن نفاد الصبر تجاه تصرفات إسرائيل.

وكانت مؤسسات صحفية أمريكية رائدة، مثل قناة (سي إن إن) ووكالة أسوشيتد برس، وصحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، قد نشرت تحقيقات خاصة أجرتها، وخلصت إلى أن شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص إسرائيلي، كما أجرت الجزيرة تحقيقًا توصل إلى النتيجة ذاتها.