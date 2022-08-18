سياسة|الجزائر

مقتل 26 شخصا بسبب حرائق الغابات في الجزائر (فيديو)

18/8/2022

قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن 26 شخصًا قتلوا نتيجة لحرائق الغابات التي اشتعلت في عدة ولايات في البلاد.

وأوضح بلجود في لقاء مع التلفزيون الجزائري تم تسجيل “24 ضحية في ولاية الطارف وضحيتين في ولاية سطيف”.

وذكر وزير الداخلية أنه تم تسجيل اندلاع 106 حرائق منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري، ما أدى إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1300 هكتار من الأراضي.

وأشار إلى أنه تم “تجنيد آلاف من أفراد الحماية المدنية والجيش”، وتسخير الطائرات المتاحة كافة سواء التابعة للحماية المدنية أو الجيش لمكافحة الحرائق.

وقال الوزير إن بعضًا من هذه الحرائق مفتعل، فيما اشتعلت حرائق أخرى نتيجة لعوامل طبيعية مثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرياح القوية.

وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه إلى عائلات الضحايا في بيان نشرته الرئاسة على تويتر.

ولقي عشرات مصرعهم قبل نحو عام بسبب حرائق الغابات في الجزائر.

المصدر : وكالات