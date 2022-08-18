مقتل 26 شخصا بسبب حرائق الغابات في الجزائر (فيديو)

قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن 26 شخصًا قتلوا نتيجة لحرائق الغابات التي اشتعلت في عدة ولايات في البلاد.

وأوضح بلجود في لقاء مع التلفزيون الجزائري تم تسجيل “24 ضحية في ولاية الطارف وضحيتين في ولاية سطيف”.

وذكر وزير الداخلية أنه تم تسجيل اندلاع 106 حرائق منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري، ما أدى إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1300 هكتار من الأراضي.

وأشار إلى أنه تم “تجنيد آلاف من أفراد الحماية المدنية والجيش”، وتسخير الطائرات المتاحة كافة سواء التابعة للحماية المدنية أو الجيش لمكافحة الحرائق.

وقال الوزير إن بعضًا من هذه الحرائق مفتعل، فيما اشتعلت حرائق أخرى نتيجة لعوامل طبيعية مثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرياح القوية.

وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه إلى عائلات الضحايا في بيان نشرته الرئاسة على تويتر.

#هام

على إثر الحرائق التي تشهدها بعض ولايات شرق الوطن، وخلّفت ضحايا في كل من الطارف وسطيف، يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ويؤكد وقوف الدولة والتجند التام لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) August 17, 2022

ولقي عشرات مصرعهم قبل نحو عام بسبب حرائق الغابات في الجزائر.