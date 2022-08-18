شقيقة البرلماني السابق مصطفى النجار تطالب بالكشف عن مكانه.. وناشطون يتضامنون معه

تضامن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مصطفى النجار، البرلماني المصري السابق المختفي منذ سبتمبر/أيلول 2018، وذلك بعد تأكيد شقيقته عبر منشور لها على فيسبوك أنه “على قيد الحياة”.

وقالت إيمان النجار، أمس الأربعاء، إن أكثر من مصدر أخبر العائلة على مدار الأعوام الأربعة الماضية أن مصطفى موجود لدى الدولة في أماكن “اسمها يثير الرعب”.

وأوضحت أن المختفي هو عضو مجلس شعب سابق انتخبه الآلاف ودعموه، ويهتموا بمعرفة مصيره، مشيرة إلى أن مصطفى أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير وهو أب وزوج بعيد عن بيته وأولاده.

وتفاعل ناشطون ومغردون عبر وسم #مصطفي_النجار_فين على مواقع التواصل، للمطالبة بإنهاء معاناة طبيب الأسنان وأحد أبرز نشطاء ثورة يناير، والذي نفت الهيئة العامة للاستعلامات في وقت سابق القبض عليه أو حتى تسليم نفسه بعد انتشار روايات تحدثت عن تعرضه للقتل على الحدود الجنوبية لمصر.

وقالت الناشطة إكرام الجزار في تغريدة لها “سواء كان حيًا يرزق أم لا، نحن أمام حالة من ممارسة قبيحة للعبث بحياة البشر المعروفين”.

فيما غردت زميلته عبير يوسف قائلة إن مصطفى ليس فقط رفيق كفاح أعرفه منذ أكثر من 12 سنة، إنما مصطفى أب وزوج وطبيب يغيب عن أطفاله لسنين، ولا أحد يعلم أين هو؟ وهل ما زال على قيد الحياة أم لا؟

وعلّق أحد المدوّنين “رغم كل حملات السوشيال ميديا والتضامن الواسع لا يستطيع أحد معرفة مكان مصطفى النجار، وهل هو على قيد الحياة أم لا؟ والنائب العام لم يفتح تحقيقًا لبحث مصير الشاب الذي حلم يومًا بوطن أفضل، فكان جزاؤه أن يختفي ولا يعرف أحد عنه شيئًا”.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد ذكرت بأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول دعوى أسرة النجار بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه، ولكن دون جدوى.

وكان البرلماني السابق مصطفى النجار وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدل، قد سافر إلى محافظة أسوان جنوبي مصر في 27 سبتمبر 2018، وغير معروف مكانه أو مصيره حتى هذه اللحظة.

وبحسب زوجته شيماء علي عفيفي فإن آخر اتصال هاتفي بينها وبين زوجها كان في 28 سبتمبر 2018، حيث أخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه.

وعليه قامت الأسرة يوم 12 أكتوبر بعمل تلغراف للنائب العام بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم 31 من الشهر نفسه.