رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا: طلبنا إلغاء مسار الشرق من مبادرة “نداء أهل السودان”

قال محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان إنهم طلبوا من مبادرة “نداء أهل السودان” تعليق مسار الشرق حسب اتفاق جوبا.

وأضاف ترك في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أنهم طلبوا استبدال المسار “بمنبر تفاوضي جديد يكون أطرافه المجلس الأعلى لنظارات البجا وتنسيقية شرق السودان”.

وأوضح أن الوسطاء يرون عدم المطالبة بإلغاء المسار، بل الاكتفاء بتعليقه ومن ثم إيجاد منبر تفاوضي يجمع الأطراف المعنية كافة لبحث قضية شرق السودان.

ونفى رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان أن تكون استجابته لطلب الوسطاء بالاكتفاء بتجميد المسار وعدم إلغائه هو تنازل عن مطالب أهالي شرق السودان.

رئيس مجلس نظارات البجا للجزيرة مباشر: أتحدى أن يثبت أحد أنني تنازلت عن مطالب أهالي شرق #السودان pic.twitter.com/j8wcCCdxk7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2022

وأعرب ترك عن رفضه لما أسماه رغبة الخرطوم في فرض وصايتها على أقاليم السودان، مشيرًا إلى أن هذه السياسة المستمرة منذ استقلال السودان عام 1956 هي سياسة فاشلة، وكانت السبب في انفصال الجنوب والحرب في دارفور.

وأضاف أنه في “السودان الجديد” يجب أن يدير أهل كل إقليم شؤونهم ضمن سودان موحد.





وقال ترك إنه لا بد من دعم القوات المسلحة كموقف وطني، لأنها لا يمكن أن تترك الساحة خالية وسط الخلافات بين الأطراف السياسية المدنية.

وأوضح أن الجيش سيقوم بتسليم السلطات إلى الحكومة المنتخبة في نهاية الفترة الانتقالية.