إنقاذ 9 عمال علقوا داخل منجم في كولومبيا (فيديو)

أعلنت “وكالة التعدين الوطنية” الحكومية في كولومبيا إنقاذ العمال التسعة الذين علقوا في منجم غير قانوني للفحم الحجري بوسط كولومبيا بعد انهيار أرضي، الأربعاء.

وكتبت الهيئة على حسابها على تويتر أن “العمال التسعة الذين علقوا في منجم ال بوسكي الواقع في لنغوازاك بمقاطعة كونديناماركا على قيد الحياة وبصحة جيدة”.

وتمكن المسعفون من الاتصال بالعمال في وقت متأخر، الأربعاء، وتزويدهم بالهواء قبل أن يتم إخراجهم من المنجم.

ولقي 148 شخصًا مصرعهم في حوادث متعلقة بالمناجم في كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، خلال عام 2021.

ويحتل قطاعا البترول والتعدين المركزين الأول والثاني في قائمة صادرات البلاد.

ويأتي الحادث في وقت انقطعت فيه أخبار 10 عمال مناجم في المكسيك منذ أسبوعين.

وقالت المكسيك إنها ستطلب من شركة ألمانية وأخرى أمريكية المساعدة في إنقاذ العمال العشرة المحاصرين تحت الأرض بعد انهيار جدار داخل النفق، مما أدى إلى تدفق المياه في أنحاء المنجم.