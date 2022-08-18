النائب المصري أحمد الطنطاوي يؤكد مغادرته إلى بيروت ويقول: سأعود “قريبا” إلى مصر

أعلن البرلماني المصري رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، عن مغادرته البلاد ووجوده في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد أيام من نشر وسائل إعلام محلية وجود ضغوط عليه للاختفاء من المشهد السياسي والخروج من مصر.

ولم يحدد الطنطاوي في منشور له على فيسبوك اليوم الأربعاء مدة بقائه في بيروت، لكنه أكد أنه لن يخرج منها “إلا قريبًا عائدًا إلى مصر التي تسكنني”، بحسب كلامه.

وقال إنه لن يمنعه شيء من العودة إلى مصر، ولا يملك أحد أن يحرمه منها.

وتابع “أُؤكد على تمسكي بكل موقف اتخذته وكل رأي أعلنته طوال رحلتي معكم، وجميع ذلك موثق”.

وقبل أيام كشف تقرير نشره موقع (مدى مصر) مغادرة البرلماني المصري البلاد متجهًا إلى بيروت قبل أيام، “بعد توجيهات أمنية بإبعاده عن المشهد السياسي ومنعه من الكتابة”.

ونقل الموقع عن اثنين من قيادات الهيئة العليا لحزب الكرامة قولهما إن الطنطاوي اضطر إلى تقديم استقالته إثر ضغوط من قبل مجلس أمناء الحزب.

وأوضح التقرير بحسب مصدر ثالث ينتمي للحركة المدنية الديمقراطية -لم يذكر اسمه- أن الطنطاوي سافر قبل أكثر من أسبوعين إلى بيروت لترتيب أوراقه، وتحديد الخطوة المقبلة.

وأوضح أن الطنطاوي يسعى للحصول على شهادة الدكتوراه، لكنه لم يحسم أمر الدراسة خارج مصر أو العودة إلى البلاد مرة أخرى بعد أشهر عدة، مشددًا على أن الأمر ليس نفيًا أو تهديدًا للطنطاوي بالزج في السجن.