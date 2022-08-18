سياسة|لبنان

“الموقف سلاح”.. إشادة بلاعب لبناني انسحب من بطولة عالمية رفضا لمواجهة إسرائيلي

اللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر
اللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر (مواقع التواصل)
18/8/2022

أشاد ناشطون عرب باللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر بعد انسحابه من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في (أبوظبي) رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي، مؤكدين أنه يمثل صوت ورأي الشارع العربي الرافض للتطبيع بجميع أشكاله.

وكانت مصادر محلية لبنانية ذكرت أن اللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر انسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي يشارك في المسابقة.

وأشادت منصات عربية باللاعب اللبناني، مشددين على أن الموقف سلاح أمام موجات التطبيع المتتالية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعبّر آخرون عن فخرهم باللاعب وموقفه البطولي، إذ أثبت أنه بطل في الفنون القتالية وبطل في وجه التطبيع، وانسحابه هو انتصار بحد ذاته وإثبات احترامه لهويته الوطنية، على حد تعبيرهم.

وكانت قد انطلقت بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لعام 2022 في أبو ظبي، أمس الأربعاء، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، في صالة جوجيتسو أرينا، فيما تتراوح أعمار المشاركين في البطولة بين 12 و17 عامًا.

يشار إلى أنه في السنة الماضية، انسحب اللاعب اللبناني عبد الله منياتو من بطولة العالم في ​الفنون​ القتالية المختلطة (MMA) بعد أن جمعته القرعة مع لاعب إسرائيلي، وأثار حينها تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند