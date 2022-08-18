“الموقف سلاح”.. إشادة بلاعب لبناني انسحب من بطولة عالمية رفضا لمواجهة إسرائيلي

أشاد ناشطون عرب باللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر بعد انسحابه من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في (أبوظبي) رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي، مؤكدين أنه يمثل صوت ورأي الشارع العربي الرافض للتطبيع بجميع أشكاله.

وكانت مصادر محلية لبنانية ذكرت أن اللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر انسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي يشارك في المسابقة.

وأشادت منصات عربية باللاعب اللبناني، مشددين على أن الموقف سلاح أمام موجات التطبيع المتتالية مع الاحتلال الإسرائيلي.

انسحاب اللاعب اللبناني الشبل #شربل_أبو_ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في #أبوظبي رفضاً لمواجهة لاعب اسرائيلي

الله محيي أصلك يا بطل …والله ✌💛 pic.twitter.com/L8zBAvMQzE — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) August 18, 2022

انسحاب البطل اللبناني شـربل ابو ضاهر من مواجهة لاعب الكيان الصهيوني في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في ابوظبي الموقف سلاح🇱🇧👏🏻 pic.twitter.com/49ObSJ1Xmo — Alyhaddad علـي حـداد 🇱🇧 (@Alyhaddad20) August 18, 2022

وعبّر آخرون عن فخرهم باللاعب وموقفه البطولي، إذ أثبت أنه بطل في الفنون القتالية وبطل في وجه التطبيع، وانسحابه هو انتصار بحد ذاته وإثبات احترامه لهويته الوطنية، على حد تعبيرهم.

وكانت قد انطلقت بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لعام 2022 في أبو ظبي، أمس الأربعاء، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، في صالة جوجيتسو أرينا، فيما تتراوح أعمار المشاركين في البطولة بين 12 و17 عامًا.

يشار إلى أنه في السنة الماضية، انسحب اللاعب اللبناني عبد الله منياتو من بطولة العالم في ​الفنون​ القتالية المختلطة (MMA) بعد أن جمعته القرعة مع لاعب إسرائيلي، وأثار حينها تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

"البطل اللبناني #شربل_أبو_ضاهر ينسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في #أبو_ظبي رفضاً لمواجهة اللاعب الإسرائيلي"

… بهيك قلن أنك لبناني#لا_للتطبيع #فلسطين_قضيتي — يعقوب علوية (@yaacoub_alawieh) August 18, 2022