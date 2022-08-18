الفيفا يعلن بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، إن منظمي كأس العالم باعوا 2.45 مليون تذكرة للمباريات في قطر هذا العام بعد بيع أكثر من نصف مليون تذكرة في آخر مرحلة بين 5-16 يوليو/تموز.

وأوضح فيفا أن أكبر عدد من التذاكر يخص مباريات بدور المجموعات بين الكاميرون والبرازيل، والبرازيل وصربيا، والبرتغال وأوروغواي، وكوستاريكا وألمانيا، وأستراليا والدنمارك.

وأضاف فيفا “يتصدر المشجعون المقيمون في قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك والإمارات وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا صفوف البيع الإلكترونية بضمان أكبر عدد من التذاكر”.

وسيعلن عن المرحلة المقبلة لبيع التذاكر قبل نهاية سبتمبر/أيلول بينما ستفتح منافذ البيع في الدوحة بعد آخر مرحلة للبيع الإلكتروني.

وستنطلق النهائيات قبل يوم واحد من الموعد الأصلي ليقام حفل الافتتاح قبل مباراة قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتقام نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط وتأخر موعدها عن الموعد التقليدي بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز لتجنب الحر الشديد بالمنطقة.

الجمهور على موعد مع برنامج ترفيهي

وأعلنت قطر سابقًا أن جمهور كرة القدم من أنحاء العالم على موعد مع برنامج ترفيهي وثقافي حافل بأنشطة وفعاليات مميزة، تستهدف كل أفراد الأسرة خلال كأس العالم قطر 2022.

ويضم برنامج الفعاليات الترفيهية أكثر من 90 حدثًا تنظم على هامش البطولة، وتشمل الفعاليات الرئيسية شاشات كبيرة لعرض المباريات في عدد من المناطق بالدوحة وفي أنحاء البلاد، وحدائق المشجعين ومهرجانات موسيقية.

كما يتضمن أنشطة ثقافية والعديد من عروض الشارع الممتعة، وتعد العروض الترفيهية في منطقة الكورنيش أحد أهم الأحداث التي ستشهدها الدولة خلال مونديال قطر 2022.