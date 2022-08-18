100 يوم على اغتيال شيرين.. وقفات تضامن بمقر الجزيرة ومكاتبها طلبا للعدالة ومحاسبة إسرائيل (فيديو)

نظّمت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم الخميس وقفات تضامنية في مقرّها بالدوحة ومكاتبها عبر العالم تزامنًا مع مرور 100 يوم على اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

ووقف العاملون بمقر الشبكة في الدوحة، مطالبين بالعدالة لشيرين أبو عاقلة، بمناسبة مرور مئة يوم على اغتيالها برصاص قنّاص إسرائيلي، وحمل المشاركون صور الراحلة شيرين ولافتات تنادي بالعدالة لها.





وقالت شبكة الجزيرة إن مرور 100 يوم على اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة يكشف عن زيف رواية إسرائيل ومحاولة طمس الحقائق بشأن مقتلها.

واغتالت قوات الاحتلال الزميلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي أثناء توجهها لتغطية اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أحدث غضبًا عارمًا على المستويين العربي والدولي.

وأكدت شبكة الجزيرة، أن التحقيقات المستقلة التي أجريت من قبل صحف وشبكات أمريكية ومنظمات حقوقية إسرائيلية أكّدت أن شيرين أبو عاقلة استُهدفت عمدًا من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.





وقفة في مكان الجريمة

ومن جنين وفي مكان استشهاد شيرين، قال مدير مكتب قناة الجزيرة هناك وليد العمري في كلمة أثناء الوقفة “إن الاحتلال استهدف شيرين في هذا المكان وسال دمها في نفس المكان الذي سال فيه دم العشرات من أبناء فلسطين في هذه المنطقة فانطلقت جنازتها من جنين إلى القدس وامتدت 3 أيام”.

ووصف اغتيال شيرين بأنه جريمة بشعة يصعب وصفها رغم “أن الاحتلال وأبواقه غيّروا روايتهم عن اغتيالها 7 مرات في محاولة لطمس الجريمة”.

وشدد العمري على ضرورة تحقيق العدالة لشيرين وقال إنه واجب إنساني، مؤكدًا أن شبكة الجزيرة تعد بمساعدة محامين ملف شكوى لرفعه قريبًا إلى محكمة الجنايات الدولية، وقد قطعت شوطًا متقدمًا في ذلك.

وأكدت شبكة الجزيرة أنها ستواصل المضي في إجراءات تقديم قضية شيرين كاملة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت “نواصل عبر خبراء قانونيين دوليين المضي في إجراءات تقديم قضية شيرين أبو عاقلة للمحكمة الجنائية الدولية”.





وقفات تضامنية

وفي مرور 100 يوم على اغتيال شيرين نظمت وقفات تضامنية في ماليزيا والكويت والأردن وموريتانيا وغيرها، وأعلن المشاركون عن وقوفهم إلى جانب تحقيق العدالة في مقتل شيرين أبو عاقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وفي الأردن، شارك صحفيون في وقفة نظمتها شبكة الجزيرة تزامنا مع مرور 100 يوم على اغتيال مراسلة الجزيرة، وطالبوا بتحقيق العدالة لشيرين وتقديم قتلتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما أعرب متضامنون مع الجزيرة وصحفيون عن دعمهم للخطوات التي تبنتها شبكة الجزيرة لتحقيق العدالة ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحق الصحفيين وحقوق الإنسان الفلسطيني عامة.

وكانت الصحفية شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الذين انضموا إلى قناة الجزيرة وعملت مدة 25 عامًا مراسلة ميدانية وشهدت أحداثا مفصلية، منها انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) بين عامي 2000 و2004 واجتياح مخيم جنين وطولكرم عام 2002.