الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن بدء العمل بالدستور الجديد (فيديو)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء، بدء العمل بالدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي.

وقال سعيّد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق به العمل حالًا”، معتبرًا أن “هذا اليوم يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبيّة، بل مع المشروعية الثورية”.

وأعلن عن عزمه وضع قانون انتخابي جديد خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنّه “سيتم إرساء المحكمة الدستورية، للحفاظ على سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد”، وفقًا لكلامه.

والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد، ليصبح دستورًا نافذًا للبلاد.

وأدت الموافقة على الدستور إلى تكريس نظام سياسي جديد يتمتع فيه الرئيس بسلطة شبه كاملة وبلا قيود ولا رقابة تذكر على سلطته.

ويخشى معارضون وناشطون في المجتمع المدني أن تكون تونس قد انضمت الآن إلى نادي الديمقراطيات الفاشلة بعد أن قادت الانتفاضات بثورة أطلقت العنان للربيع العربي عام 2011.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.