البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول قرار بعد استقالة طارق عامر

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية به، اليوم الخميس.

وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25‬‬% وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وكان المركزي قد رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي مارس/آذار الماضي، ثم رفعها مرة أخرى 2% في مايو/أيار.

وارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر يوليو/تموز، ليسجل التضخم السنوي 14.6%، كما سجل التضخم الأساسي السنوي -الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة- نسبة 15.6% خلال الشهر ذاته.

لماذا تواصل معدلات التضخم الارتفاع في #مصر؟ pic.twitter.com/BdcR9xXmgQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2022

وعزا خبراء ارتفاع معدل التضخم إلى غلاء أسعار البنزين والسولار وخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أدى إلى تسارع معدل التضخم، والذي قد يواصل الزيادة حتى نهاية العام.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المواد الغذائية والمشروبات والفنادق والمطاعم كانت من أبرز القطاعات التي شهدت أكبر زيادات سنوية في الأسعار، كما زادت أيضًا أسعار الخبز والبيض والألبان.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5 و9%، لكنه قال عندما رفع أسعار الفائدة في مايو إنه سيتسامح مؤقتًا مع تضخم فوق ذلك المستوى.