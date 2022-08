واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية أبلغت بايدن بنيّات بوتين تجاه أوكرانيا قبل أشهر من الحرب

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الاستخبارات الأمريكية أبلغت الرئيس جو بايدن بخطط فلاديمير بوتين لغزو لأوكرانيا قبل أشهر من بداية الحرب، بناء على صور أقمار اصطناعية واتصالات تم اعتراضها ومصادر بشرية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي إدارة بايدن راقبوا لأشهر عشرات الآلاف من القوات الروسية واصطفاف الدبابات والصواريخ على طول حدود أوكرانيا.

ومع نهاية الصيف الماضي، ركّز مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على الحجم المتزايد للاستخبارات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا، وفي أكتوبر/تشرين الأول أقام سوليفان اجتماعًا بالمكتب البيضاوي بعد أن تحوّل تفكيره من عدم اليقين بشأن نيّات روسيا إلى قلق بشأن احتمالات العمل العسكري.

كانت تلك الجلسة واحدة من اجتماعات عدة عقدها المسؤولون الأمريكيون حول أوكرانيا في ذلك الخريف، بحضور بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن والجنرال مارك إيه ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديري المخابرات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية.

