محامي الصحفي التونسي صالح عطية للجزيرة مباشر: حكم المحكمة العسكرية ظالم وشديد (فيديو)

قال المحامي التونسي سمير ديلو إن الحكم الصادر في تونس، الثلاثاء، على الصحفي صالح عطية بالسجن ثلاثة أشهر من محكمة عسكرية هو حكم “ظالم وشديد”.

ورأى محامي عطية في اتصال هاتفي مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن محاكمة عطية -وهو صحفي مدني- أمام قاض عسكري في ثكنة عسكرية “إهانة”، مضيفًا أن القانون التونسي يخص الصحفيين بقانون خاص.

وواجه عطية تهمة “المس بسمعة المؤسسة العسكرية والإساءة إلى قياداتها” من خلال تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة ذكر فيها “رفض قيادات من الجيش الوطني طلبًا تقدّم به قيس سعيّد لإغلاق بعض مقرات الاتحاد العام التونسي الشغل”.

ورأى ديلو في هذه التهم “غرضًا لإخافة الصحفي صالح عطية ومن خلاله باقي الصحفيين التونسيين”، مشددًا على أن موكّله “لم يتحرش بالجيش ولم يتعرّض أبدًا لتحركاته”، وتابع أنه كان ناقلًا للخبر لا صانعًا له.

ورأت المحكمة أن الصحفي صالح عطية “نشر أخبارًا زائفة مع تمسكه بعدم الكشف عن مصدره”، وخصصت جلسة الثلاثاء لاستنطاقه حول ما نُسب إليه من تهم وسماع مرافعات محاميه التي استمرت لساعات.

وطالبت منظمة العفو الدولية الرئاسة التونسية، الاثنين، بالإفراج الفوري عن الصحفي الذي يخوض إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله.

وقالت المنظمة إن “عطية الصحفي الثاني، والمدني 12 على الأقل، الذي يُحاكَم عسكريًّا منذ تولي الرئيس قيس سعيّد زمام السلطة”.

واعتُقل الصحفي على أيدي ضابطي شرطة يرتديان ملابس مدنية، في 11 يونيو/حزيران 2022.