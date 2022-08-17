“من أكبر الأخطاء”.. متحدث “الحرية والتغيير” في السودان يقيّم تجربة الحكم مع المكون العسكري (فيديو)

قال الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان (جعفر حسن) إن من أكبر الأخطاء التي ارتكبوها مشاركتهم المكون العسكري في الحكم ووضع ثقتهم فيه.

وفي رد على سؤال برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، حول أخطاء فترة وجودهم في السلطة حتى لا تتكرر مرة أخرى، قال عن مشاركتهم السابقة للمكون العسكري في الحكم بالسودان قبل أن يطيح بهم ويزجهم في السجون، إن تجربة مشاركتهم شابها بعض الأخطاء.

أحمد طه يسأل جعفر حسن: هل راجعتم أخطاء فترة وجودكم في السلطة حتى لا تتكرر؟ pic.twitter.com/PLiI3PShKy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2022

وأضاف جعفر أن من أكبر الأخطاء مشاركتهم المكون العسكري في الحكم ووضع ثقتهم فيه، في حديثه عن صون المواثيق السياسية التي كانوا يعتقدون أنها ستُخرج البلاد من أزمتها.

وأبدى أسفه بسبب ما قال إنه خذلان المكون العسكري وتنكّره لهم وانقلابه عليهم، ووصف ذلك بأنه كان “خطأ جسيمًا وكبيرًا” لن يعودوا إليه مرة أخرى.

أما الخطأ الآخر الذي ذكر أنهم وقعوا فيه، فهو التحالفات التي تمت إبان تلك الفترة، مشيرًا في هذا الصدد إلى اتفاقات السلام، وقال إنه كان يمكن أن تتم إدارتها بطريقة مغايرة.

جعفر حسن الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير: لن نسمح بعودة "المؤتمر الوطني" من الشباك باسم "أهل السودان"#السودان pic.twitter.com/BpKiUDyzeR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2022

وفي سياق حديث المكون العسكري حول تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، قال جعفر إنه لا يمكن القبول بمجلس أعلى للقوات المسلحة يهيمن على السلطة بمشاركة مدنية ضعيفة.

وأشار في هذا الصدد إلى فقدان الثقة بين الطرفين بسبب ما قال إنه إطاحة المكون العسكري بقوى الثورة التي كانت تشاركه الحكم والزج بها في السجون.

هل تسعى قوى الحرية والتغيير لتولي مناصب ووزرات في المرحلة الانتقالية القادمة كما في المرحلة السابقة؟#السودان pic.twitter.com/RLH9uu2LqH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2022

وعن موقف قوى الحرية والتغيير من المبادرات المطرحة حاليًّا وخاصة مبادرة (نداء أهل السودان)، قال جعفر إن هذه المبادرة هي “مبادرة الانقلابيين أنفسهم”.

وأوضح أن من سمّاهم “الانقلابيين” يريدون تشتيت الأنظار بطرح الكثير من المبادرات لإيهام العالم بأن المدنيين متفرقون ومختلفون فيما بينهم ولا يجمعهم جامع.

وأشار في هذا الصدد إلى أن كل المشاركين في المبادرة كانوا من المشاركين في حكومة عمر البشير.