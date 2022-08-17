رسميا.. هيئة الانتخابات التونسية تعلن قبول مشروع الدستور الجديد (فيديو)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد للبلاد، مما يعني دخوله حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس قيس سعيّد عليه.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر “بعد صدور أحكام القضاء في الطعون المقدمة بالرفض، نعلن اليوم النتائج النهائية للاستفتاء”.

وأوضح بوعسكر أن الدستور الجديد سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من رئيس الجمهورية والإذن بنشره في عدد خاص بالجريدة الرسمية.

عاجل | الهيئة العليا للانتخابات في #تونس:

•مليونان و38 ألف ناخب شاركوا في الاستفتاء على الدستور

•مليونان و607 آلاف ناخب صوتوا لصالح الدستور الجديد

•الدستور الجديد يدخل حيز التنفيذ من تاريخ إعلان النتائج النهائية للاستفتاء وبعد ختمه من جانب الرئيس — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) August 16, 2022

وكشفت الهيئة أن 94.6% صوتوا بنعم على الدستور الجديد مقابل 5.4% صوتوا ضده. وبلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج مليونين و830 ألفًا و94 ناخبًا.

وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت ابتدائيًّا واستئنافيًّا الطعون على النتائج التي تقدمت بها منظمة (أنا يقظ) وحزبا آفاق تونس والشعب يريد.

ورفضت عدة قوى سياسية تونسية، على غرار جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لـ5 أحزاب يسارية)، نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد باعتبار أن “75% من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه”.

رئيس بصلاحيات كبيرة

وأدت الموافقة على الدستور إلى تكريس نظام سياسي جديد يتمتع فيه الرئيس بسلطة شبه كاملة، وبلا قيود ولا رقابة تُذكر على سلطته.

ويخشى معارضون وناشطون في المجتمع المدني أن تكون تونس قد انضمت الآن إلى نادي الديمقراطيات الفاشلة بعد أن قادت الانتفاضات بثورة أطلقت العنان للربيع العربي عام 2011.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.