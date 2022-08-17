جدل في لبنان بعد اعتراض مقاتلتين يونانيتين لطائرة لبنانية.. ما القصة؟ (فيديو)

ثار جدل في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو لاعتراض مقاتلتين يونانيتين لطائرة تابعة لشركة طيران “الشرق الأوسط” اللبنانية.

ونشر حساب “إنتل سكاي” على تويتر مقطع فيديو لحادثة اعتراض الطائرة، وهي من طراز (إيرباص 321).

Code Renegade set Greek authorities on alert following a relevant signal by the NATO air control center in Spain (CAOC Torrejón), to intercept a non-responsive civil aircraft Airbuss A321 with 145 passengers onboard that had taken off from Madrid and was bound for Beirut. pic.twitter.com/qwecsgpz0v — IntelSky (@Intel_Sky) August 15, 2022

وكتب الحساب موضحًا أن الحادث وقع بسبب عدم استجابة قائد الطائرة اللبنانية لاتصالات مراكز المراقبة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر أنه يبدو أن قائد الطائرة اللبنانية -وهو نجل رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط- نسي تحويل موجات الاتصالات إلى التردد الصحيح، لذا لم يرد على أي اتصال.

According to our own sources, The pilot Abed Alhout, son of the Chairman of the Board of Directors of Middle East Airlines, Mohammed Al-Hout must have forgotten to turn the instruments to the correct frequency so he wasn’t answering any of the calls. — IntelSky (@Intel_Sky) August 15, 2022

بدوره، قال وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال في لبنان (علي حمية) إن الطائرة “تواصلت مع سلطات الملاحة الجوية المعنية في اليونان مرتين عند دخولها الأجواء اليونانية، وزودت الطائرة بموجات للتواصل كما يحدث كالمعتاد، بعد فترة وجيزة من دخولها الأجواء اليونانية”.

وأضاف أن طائرة من سلاح الجو اليوناني اقتربت “وتواصلت مع الطائرة للاستفسار عن أي طارئ يحدث معها، ولما كان الجواب بالنفي، وجّه قائد الطائرة الحربية اليونانية التحية للطائرة اللبنانية التي تابعت مسارها الطبيعي”.

وأشار إلى أن المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي أفادت أنها “لم تتلق أي إخطار من الجهات المعنية في الطيران المدني اليوناني” في هذا الشأن.

المعلومات المتعلقة بقطاع الطيران المدني في #لبنان تُستقى من مصدرها الطبيعي،فهذا الأمر هو

مسؤولية إعلامية ووطنية مشتركة لدى كل الغيورين على المصلحة الوطنية،وخصوصاً في ما يتعلق بقطاع حيوي نسعى مع كل القيمين عليه لأن يبقى رائداً على مستوى المعايير الدولية#أرزتنا_رح_تبقى_عالية — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 15, 2022

لكن لبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا بيان الوزير، وطالبوا بالشفافية والمحاسبة وعدم التغطية على الأخطاء.

الغيرة على المصلحة الوطنية تقتضي أولاً الشفافية وثانياً المحاسبة. غير ذلك هو تغطية على الخطأ الذي ارتكبته الطياريَن وفتح المجال لاخطاء أخرى. https://t.co/LkcPVln7fW — Jad Lezeik (@JadLB) August 15, 2022