جدل في لبنان بعد اعتراض مقاتلتين يونانيتين لطائرة لبنانية.. ما القصة؟ (فيديو)

ثار جدل في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو لاعتراض مقاتلتين يونانيتين لطائرة تابعة لشركة طيران “الشرق الأوسط” اللبنانية.

ونشر حساب “إنتل سكاي” على تويتر مقطع فيديو لحادثة اعتراض الطائرة، وهي من طراز (إيرباص 321).

Code Renegade set Greek authorities on alert following a relevant signal by the NATO air control center in Spain (CAOC Torrejón), to intercept a non-responsive civil aircraft Airbuss A321 with 145 passengers onboard that had taken off from Madrid and was bound for Beirut. pic.twitter.com/qwecsgpz0v

وكتب الحساب موضحًا أن الحادث وقع بسبب عدم استجابة قائد الطائرة اللبنانية لاتصالات مراكز المراقبة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر أنه يبدو أن قائد الطائرة اللبنانية -وهو نجل رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط- نسي تحويل موجات الاتصالات إلى التردد الصحيح، لذا لم يرد على أي اتصال.

According to our own sources, The pilot Abed Alhout, son of the Chairman of the Board of Directors of Middle East Airlines, Mohammed Al-Hout must have forgotten to turn the instruments to the correct frequency so he wasn’t answering any of the calls.

— IntelSky (@Intel_Sky) August 15, 2022