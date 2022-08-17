سياسة|لبنان

جدل في لبنان بعد اعتراض مقاتلتين يونانيتين لطائرة لبنانية.. ما القصة؟ (فيديو)

لبنان طائرة
لقطة من فيديو لاعتراض الطائرة اللبنانية (تويتر)
17/8/2022

ثار جدل في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو لاعتراض مقاتلتين يونانيتين لطائرة تابعة لشركة طيران “الشرق الأوسط” اللبنانية.

ونشر حساب “إنتل سكاي” على تويتر مقطع فيديو لحادثة اعتراض الطائرة، وهي من طراز (إيرباص 321).

وكتب الحساب موضحًا أن الحادث وقع بسبب عدم استجابة قائد الطائرة اللبنانية لاتصالات مراكز المراقبة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر أنه يبدو أن قائد الطائرة اللبنانية -وهو نجل رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط- نسي تحويل موجات الاتصالات إلى التردد الصحيح، لذا لم يرد على أي اتصال.

بدوره، قال وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال في لبنان (علي حمية) إن الطائرة “تواصلت مع سلطات الملاحة الجوية المعنية في اليونان مرتين عند دخولها الأجواء اليونانية، وزودت الطائرة بموجات للتواصل كما يحدث كالمعتاد، بعد فترة وجيزة من دخولها الأجواء اليونانية”.

وأضاف أن طائرة من سلاح الجو اليوناني اقتربت “وتواصلت مع الطائرة للاستفسار عن أي طارئ يحدث معها، ولما كان الجواب بالنفي، وجّه قائد الطائرة الحربية اليونانية التحية للطائرة اللبنانية التي تابعت مسارها الطبيعي”.

وأشار إلى أن المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي أفادت أنها “لم تتلق أي إخطار من الجهات المعنية في الطيران المدني اليوناني” في هذا الشأن.

لكن لبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا بيان الوزير، وطالبوا بالشفافية والمحاسبة وعدم التغطية على الأخطاء.

المصدر : خدمة سند