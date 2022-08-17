تركيا وإسرائيل تقرران تبادل السفراء

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده وإسرائيل قررتا تبادل تعيين السفراء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أوغلو، اليوم الأربعاء، مع نظيره القرغيزي جينبك كولوباييف في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأضاف تشاووش أوغلو “تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات، جاءت هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل نتيجة لهذه الجهود، وقررنا كتركيا أيضا تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب”، وأردف قائلا “بدأنا عملية تحديد من سنعينه”.

وأوضح أوغلو أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق فلسطين وقال “لن تتخلى عن القضية الفلسطينية” على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

عاجل!إسرائيل وتركيا تقرران اعادة تبادل السفيرين وذلك في اعقاب الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء يائير لبيد والرئيس التركي اردوغان. قال @yairlapid :إستئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الاقليمي وبشرى اقjصادية هامة جدا لمواطنينا.سنمضي في تعزيز مكانة إسرائيل في العالم. pic.twitter.com/kUlXFxefRS — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 17, 2022

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.

وقال لابيد في بيان نشرته صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع فيسبوك “تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين”.

وأضاف البيان أن “إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي ونبأ اقتصادي مهم جدا لمواطني إسرائيل”.

وأوضح البيان أن مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز تحدث أمس مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال واتفق معه على القيام بذلك.

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحولا في الآونة الأخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لتركيا في مارس/آذار في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ 2007.

وقام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية مايو/أيار في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.