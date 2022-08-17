تجدد المظاهرات في السودان للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة “القتلة” (فيديو)

أطلقت قوات الأمن السودانية في العاصمة الخرطوم، مساء الأربعاء، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يطالبون بـ”حكم مدني” ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأظهرت تسجيلات مصورة استخدام القوات السودانية للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة بري وأم درمان.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة “للحكم العسكري”، كما رفعوا أعلام السودان ولافتات باسم القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الأمن.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعدّها الرافضون “انقلابًا عسكريًّا”.

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية من المفترض أن تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان مقررًا أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020.