انتقادات إسرائيلية وألمانية لتصريحات عباس عن الهولوكوست.. والأخير يرد (فيديو)

استنكرت إسرائيل وألمانيا بشدة، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي شبّه فيها ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين بالمحرقة النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وردًا على عاصفة الانتقادات، أصدر الرئيس الفلسطيني “توضيحًا” وصف فيه المحرقة النازية في ألمانيا بأنها “أبشع الجرائم في تاريخ البشرية الحديث”.

وعبّر المستشار الألماني أولاف شولتس عن استيائه من تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلًا إنها تقلل من جسامة المحارق النازية.

وكتب شولتس على تويتر “بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي تشبيه بالمحرقة بما لها من خصوصية أمر غير مقبول ولا يُغتفر.. أنا مشمئز من التصريحات المشينة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

ولم يرد المستشار الألماني على تصريحات عباس على الفور، وهو الأمر الذي عرّضه لانتقادات.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن مكتب شولتس استدعى رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تصريحات عباس.

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أيضًا بتعليقات عباس ووصفها بأنها “عار”، وكتب لابيد على تويتر “اتهام محمود عباس إسرائيل بارتكاب (خمسين محرقة) وهو يقف على تراب ألمانيا ليس عارًا أخلاقيًا فحسب، هذه هي كذبة وحشية”.

