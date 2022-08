النظام السوري ينفي خطف أو احتجاز صحفي أمريكي مفقود منذ 10 سنوات

نفى النظام السوري، اليوم الأربعاء، خطف أو احتجاز صحفي أمريكي اختفى قبل عشر سنوات، بعد أن طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن دمشق بالسماح له بالعودة إلى الوطن.

وقالت وزارة خارجية السورية في بيان “صدرت في الأسبوع الماضي تصريحاتٌ مضلِّلة وبعيدة عن المنطق من الإدارة الأمريكية، تضمنت اتهامات باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس”.

وأضافت “تنفي الحكومة السورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطن أمريكي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادتها وسلطتها”.

وفُقد أوستن تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، في أغسطس/آب 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة على الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وكان يبلغ من العمر آنذاك 31 عامًا.

وتعتقد أُسرته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزًا في سوريا، فيما لم تعلن أي جهة عن خطفه منذ فقدانه.

ووصفت وزارة الخارجية السورية تايس بأنه جندي أمريكي ونفت أن تكون الحكومة قد احتجزته هو أو أي أمريكي آخر.

وفي بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتقال تايس، قال بايدن يوم الأربعاء الماضي إن إدارته “طلبت مرارًا من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن”.

وأضاف بايدن أن واشنطن تعرف “على وجه اليقين” أن الحكومة السورية احتجزت تايس في بعض الأحيان.

American journalist Austin Tice went missing in Damascus, Syria, 10 years ago this week. Last week, Biden said the US knows “with certainty” that Tice has been held by the Syrian government. “I am calling on Syria to end this and help us bring him home.” https://t.co/AWL2K1VZLY pic.twitter.com/zlihPHr899

— Kenneth Roth (@KenRoth) August 15, 2022