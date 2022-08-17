العفو عن 11 أدينوا قبل 14 عاما باغتصاب مسلمة في أعمال شغب في الهند (فيديو)

أفرجت السلطات الهندية عن 11 هندوسيًّا حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب جماعي لامرأة مسلمة كانت حاملًا، خلال أعمال شغب بين الهندوس والمسلمين في عام 2002، وفقًا لمسؤولين يوم الثلاثاء.

وأدين هؤلاء الرجال في أوائل عام 2008، وأفرج عنهم من سجن في بانشماهال بولاية غوجارات الغربية، أمس الاثنين، أثناء احتفال الهند بمرور 75 عامًا على نهاية الحكم البريطاني.

حادثة غوجارات

وقُتل أكثر من 1000 شخص معظمهم من المسلمين، في أعمال الشغب الطائفي التي وقعت في غوجارات في عام 2002، والتي اندلعت بعد نشوب حريق في قطار يقل زائرين هندوسًا أودى بحياة 60 منهم.

وكان رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي هو رئيس وزراء ولاية غوجارات حينها، ولا يزال حزبه بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي هو الحزب الحاكم فيها الآن.

واتُّهم مودي وقتها بالتقاعس في التصدي لأعمال الشغب التي استهدفت المسلمين.

وقال سوجال جايانتيبهاي ماياترا -كبير الموظفين الإداريين في بانشماهال- لرويترز إن اللجنة الاستشارية بالسجن أوصت بهذا الإفراج بعد النظر في المدة التي قضاها المتهمون -وعددهم 11- وبسلوكهم الجيد في السجن.

وأضاف “الحقيقة هي أنهم أمضوا ما يقرب من 15 سنة في السجن ومؤهلون للعفو”.

وأوضح مسؤولون أن القوانين الهندية تسمح للمدانين بارتكاب جرائم بالسعي للحصول على العفو بعد 14 سنة في السجن.

وأظهرت لقطات عبر وسائل الإعلام رجلًا يُطعم المحكوم عليهم حلوى خارج السجن بعد أن لمس قدم أحدهم، في إشارة إلى التقدير والاحترام.

Bilkis Bano case: 11 lifers convicted for Gujarat riots gangrape, murder set free in Godhra; Congress calls BJP govt order 'unprecedented' pic.twitter.com/b6bY503sC3 — The Indian Express (@IndianExpress) August 16, 2022

إحباط من أهل الضحية

وقال زوج الضحية المعتدى عليها بلقيس بانو، الذي أسفرت أعمال الشغب عن مقتل كثيرين من أفراد أسرته، إنهم “أصيبوا بالإحباط”.

وأوضح يعقوب رسول “لقد فقدنا عائلتنا ونريد أن نعيش في سلام، ولكن فجأة حدث هذا. لم تكن لدينا معلومات مسبقة عن إطلاق سراحهم، سواء من المحاكم أو الحكومة، لم نعلم بهذا إلا من خلال وسائل الإعلام”.

ورأى سياسيون ومحامون معارضون أن هذا الإفراج يتعارض مع سياسة الحكومة المعلنة للنهوض بالمرأة في بلد يشتهر بالعنف ضدها.

وقال المحامي أناند ياجنيك “تخفيف العقوبة عن المدانين في جريمة مروعة مثل الاغتصاب الجماعي والقتل هو أمر غير لائق أخلاقيًّا”، وتساءل “ما الإشارة التي نحاول إرسالها؟”.